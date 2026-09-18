Pitbull Cruz sostuvo intenso careo ante boricua Néstor Bravo previo al combate

El boxeador mexicano Isaac Pitbull Cruz y el puertorriqueño Néstor Bravo protagonizaron su primer enfrentamiento visual durante la última conferencia de prensa celebrada en la antesala de su combate.

El pleito programado para este sábado 19 de septiembre pondrá en disputa el campeonato interino de peso súper ligero avalado por el Consejo Mundial de Boxeo (CMB), sumando un nuevo capítulo a la rivalidad deportiva entre México y Puerto Rico sobre el cuadrilátero.

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MEXICO VS PUERTO RICO! PITBULL VS BRAVO! ?#PitbullBravo | Sept 19 | Live on DAZN ?? pic.twitter.com/oQdc9gywPZ — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) September 17, 2026

Tensión en el escenario y diferencia de estaturas

El encuentro frente a las cámaras se prolongó por más de un minuto, lapso en el que ambos peleadores mantuvieron la mirada fija sin emitir palabras. Durante la presentación, resultó evidente la ventaja física del retador caribeño, quien registra una estatura de 1.75 metros, superando por 12 centímetros la talla del monarca mexicano de cara a su presentación en la división.

El presidente de TGB Promotions, Tom Brown, intentó separar a los pugilistas hasta en tres oportunidades sin lograr romper el contacto visual de forma inmediata. Durante uno de los intentos de mediación por parte del promotor, el retador boricua esbozó una ligera sonrisa antes de retomar la postura frontal y seria frente a su oponente.

Nestor Bravo scored one of the best knockouts of the year over Pedro Campa in January ?



He looks to do the same against Isaac 'Pitbull' Cruz, this Saturday on DAZN ? pic.twitter.com/8cjUgYbtq3 — Ring Magazine (@ringmagazine) September 17, 2026

La nueva etapa en la esquina del monarca mexicano

Para este compromiso en las instalaciones de la Pechanga Arena en San Diego, Pitbull Cruz llega con modificaciones estructurales dentro de su equipo de trabajo. El pugilista capitalino finalizó la relación deportiva con su padre para integrarse al campamento dirigido por el entrenador Eddy Reynoso, aunque este último no formará parte de la esquina durante la velada del fin de semana.

En sus declaraciones concedidas durante la rueda de prensa oficial, Pitbull Cruz detalló el enfoque de esta nueva etapa en su carrera y sus expectativas para el enfrentamiento: “Lo que puedo decir es que es una nueva era y venimos enfocados, concentrados en el rival que tenemos enfrente. Lo que pueden esperar es una gran pelea de esta rivalidad que se ha dado entre México y Puerto Rico, venimos con todo a dar un gran show y que la gente sea la ganadora”.

Asimismo, el deportista mexicano reconoció la necesidad de obtener un triunfo categórico para mantenerse en la órbita de los principales referentes de la categoría. Sobre esta exigencia deportiva frente a su nuevo rival, Pitbull Cruz enfatizó ante los medios de comunicación: “Esta pelea significa mucho. En esta pelea tengo que verme espectacular para voltear a ver a los grandes nombres”.

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