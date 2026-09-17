Terence Crawford desestima propuesta de Dana White: “No sé de qué pelea está hablando”

El excampeón mundial Terence Crawford respondió a las recientes especulaciones sobre un eventual retorno a la actividad profesional.

Tras las declaraciones emitidas por el presidente de Zuffa Boxing, Dana White, quien sugirió la posibilidad de estructurar una oferta para sacarlo del retiro, el pugilista de Omaha desestimó la propuesta y aclaró su postura frente a los medios de comunicación.

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Durante la velada del fin de semana en Las Vegas, donde Ryan García retuvo su campeonato del Consejo Mundial de Boxeo tras superar a Conor Benn en dos asaltos, el directivo de la empresa promotora abordó la situación del peleador. En un diálogo captado por las cámaras del canal Fight Hub TV, White argumentó que existe una ruta financiera y deportiva para convencer al excampeón de subir nuevamente al cuadrilátero.

El promotor explicó que el incentivo económico debe ir acompañado de un desafío deportivo específico. “Siempre hay un número. Para un tipo como Terence Crawford, es más que un simple número, es la pelea adecuada”, expuso el empresario ante el medio especializado, dejando abierta la puerta para una futura negociación.

La respuesta directa y el desinterés por volver al ring

Frente a este escenario mediático, Terence Crawford otorgó una entrevista al portal Seconds Out para fijar su posición oficial. El deportista, quien anunció su retiro de los encordados en diciembre pasado, manifestó desconocer los planes del promotor y mostró nulo interés en reactivar su carrera profesional bajo las condiciones mencionadas durante el fin de semana.

Al abordar directamente los comentarios del presidente de Zuffa Boxing, el peleador estadounidense restó importancia a la supuesta oferta sobre la mesa. “Escuché lo que White dijo y aún no sé de qué pelea está hablando. Así que, estoy como ‘de acuerdo'”, señaló el pugilista, cerrando la vía a las especulaciones sobre un retorno inminente para enfrentar a figuras vigentes.

El cruce mediático con Jaron Ennis y los planes de la división

El nombre de Terence Crawford también circuló en las plataformas digitales debido a un intercambio de mensajes con Jaron Ennis, actual monarca unificado de peso superwélter. Durante la misma conversación con Seconds Out, el peleador retirado aclaró que su emplazamiento en redes sociales no representaba un reto formal, sino una crítica hacia la gestión deportiva de su compatriota por evadir compromisos frente a rivales como Vergil Ortiz Jr. o Saúl Álvarez.

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