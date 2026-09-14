Conor Benn reaparece tras ser noqueado y habla de su futuro

El boxeador británico Conor Benn emitió un comunicado oficial a través de sus redes sociales tras la derrota por nocaut que registró ante el estadounidense Ryan García.

El pugilista europeo rompió el silencio horas después del combate celebrado en Las Vegas, ciudad donde tuvo que ser trasladado a un centro hospitalario para cumplir con los protocolos de revisión médica tras la detención del pleito.

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La contienda en territorio estadounidense marcó el retorno de Conor Benn a la división de los pesos wélter después de un periodo de cuatro años de ausencia en dicho límite. El retador obligatorio al campeonato del Consejo Mundial de Boxeo no logró superar la ofensiva del monarca defensor, quien lo envió a la lona con un impacto de derecha antes de que el referí Thomas Taylor decidiera intervenir para finalizar las acciones sobre el cuadrilátero en el segundo asalto.

La pausa deportiva y el enfoque en su núcleo familiar

Mediante un extenso mensaje publicado en sus plataformas digitales, Conor Benn abordó las interrogantes sobre la continuidad de su carrera profesional en el boxeo. En el texto compartido con sus seguidores, el atleta explicó que en este momento carece de certezas sobre sus próximos pasos, señalando que su perspectiva personal ha experimentado modificaciones desde sus inicios en la disciplina hace una década.

En la publicación difundida en sus redes sociales, el boxeador detalló el esfuerzo invertido en su preparación y el costo que conlleva su profesión: “Todo el mundo sigue preguntando qué le depara el futuro a Conor Benn. La verdad es que no tengo la respuesta. Entreno duro, me sacrifico y le he dado el 110 por ciento a este deporte cada vez que he pisado el cuadrilátero para servir al público”.

Asimismo, el peleador aprovechó el comunicado para agradecer el respaldo de los aficionados que realizaron el viaje a Nevada o siguieron la transmisión de madrugada. No obstante, enfatizó que la prioridad actual radica en su hogar: “Quienes más han pagado ese precio son mi familia y mis hijos. Han sacrificado tiempo con su padre para que yo pudiera perseguir este sueño. Así que cuando la gente pregunta por mi futuro, ahora mismo la respuesta es sencilla: tiempo con mis hijos”.

El cierre de un ciclo en el peso wélter

En caso de concretarse un retorno a la actividad competitiva tras este periodo de descanso, el equipo de trabajo de Conor Benn contempla realizar modificaciones en su planificación física. De acuerdo con los reportes de su entorno, el atleta abandonará de forma definitiva el límite de las 147 libras para realizar campañas en divisiones superiores durante sus siguientes compromisos.

La decisión de subir de categoría responde al desgaste fisiológico que representó marcar el peso wélter durante la jornada del viernes. Con la confirmación de esta medida, el pugilista europeo cierra su etapa en la división donde registró el primer revés de su registro profesional, quedando a la espera de definir su estatus para la temporada venidera.

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