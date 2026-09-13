Ryan García lanzó reto a Teófimo en medio de provocaciones e insultos

Ryan García no ocultó sus intenciones de dominar la división de los pesos wélter tras concretar su victoria por nocaut en el segundo asalto sobre el británico Conor Benn.

El monarca del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) aprovechó el escenario en el T-Mobile Arena de Las Vegas para manifestar su objetivo de convertirse en campeón indiscutido de las 147 libras, apuntando directamente hacia los otros poseedores de los cinturones mundiales.

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Durante la entrevista posterior al combate transmitida por la señal oficial del evento, el pugilista californiano dirigió su atención hacia Teófimo López, actual campeón de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB). López se encontraba entre el público asistente, situación que motivó al vencedor a exigir su presencia sobre el tapiz para protagonizar un primer careo oficial de cara a una futura contienda de unificación.

UNIFICATION NEXT ?



Who wins if Ryan Garcia and Teofimo Lopez collide? ? pic.twitter.com/73h7kDGZAX — Ring Magazine (@ringmagazine) September 13, 2026

Pese a los intentos del monarca de la AMB por acceder al cuadrilátero, el personal de seguridad de la empresa promotora Zuffa Boxing impidió su paso a través de las cuerdas. Ante esta restricción logística, Ryan García elevó el tono de sus declaraciones desde el centro del escenario para lanzar una serie de provocaciones dirigidas al boxeador de ascendencia hondureña, dejando claras sus intenciones de concretar el pleito en el corto plazo.

En las declaraciones captadas por los micrófonos de la transmisión en vivo, el vencedor del combate estelar exigió el ascenso de su colega para formalizar el desafío: “¡Teófimo, sube ese trasero aquí! ¿Dónde estás? ¡Es hora de unificar, ¿dónde estás?! ¿Dónde estás, Teófimo?”. Posteriormente, al notar que la seguridad mantenía el bloqueo en el perímetro, añadió de manera directa: “Si quieres que esto se ponga loco, podemos hacerlo. ¡Te voy a patear el trasero ahora mismo!”.

Ryan Garcia calls out Teofimo Lopez to fight, Teofimo has to be held back by security. #GarciaBenn pic.twitter.com/pdvRxdyA48 — FreeThinkerFitness (@FreeThinkerFit) September 13, 2026

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