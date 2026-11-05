David Benavídez cuestionó la victoria del Canelo Álvarez

El boxeador estadounidense de origen mexicano David Benavídez analizó el desempeño del jalisciense Saúl “Canelo” Álvarez en su reciente triunfo por decisión unánime sobre el francés Christian Mbilli.

A pesar de que el pugilista tapatío recuperó el campeonato mundial de peso supermediano del Consejo Mundial de Boxeo en Riad, el monarca unificado de la categoría crucero señaló que la estrategia empleada careció de la agresividad esperada para un evento de esa magnitud.

Durante una entrevista concedida al medio especializado FightHub TV, David Benavídez expuso su desacuerdo con la postura defensiva adoptada por el deportista mexicano sobre el cuadrilátero. De acuerdo con las declaraciones brindadas a dicha plataforma, el peleador de Phoenix consideró que la diferencia de nivel técnico favorecía ampliamente al tapatío, quien debió buscar el nocaut a través de la presión continua en lugar de limitarse a los contragolpes.

David Benavídez hizo referencia a los montos económicos asociados a la contienda, indicando que las bolsas fijadas entre 40 y 50 millones de dólares exigen un rendimiento máximo desde el primer episodio hasta el duodécimo. El atleta comparó el desempeño del fin de semana con la actuación de Álvarez frente a Caleb Plant, choque en el cual mantuvo la iniciativa ofensiva hasta conseguir la finalización antes del límite.

El balance de las estadísticas oficiales

El retorno de Álvarez a las 168 libras ocurrió tras registrar 13 meses de inactividad posterior a su derrota frente a Terence Crawford. Según los datos recopilados por la firma especializada CompuBox, el boxeador azteca conectó 158 de 504 golpes lanzados, contabilizando 132 impactos de poder. En contraste, Mbilli acertó 127 de 724 intentos, registrando 99 golpes de poder a lo largo de las 12 vueltas reglamentarias.

El reporte de CompuBox también reflejó la reducción en la efectividad ofensiva del pugilista francés, quien promediaba más de 30 impactos conectados por asalto en sus contiendas previas. Frente al planteamiento defensivo del rival tapatío, el competidor europeo redujo su margen de acierto a 10.6 golpes por round, pese a mantener un promedio de 60.3 lanzamientos en cada episodio.

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