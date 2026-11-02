David Benavídez admite negociaciones para medirse con Oleksandr Usyk en peso crucero

El pugilista estadounidense de origen mexicano David Benavídez confirmó que existen conversaciones sobre la posibilidad de realizar un enfrentamiento ante el ucraniano Oleksandr Usyk.

El planteamiento contempla la opción de que el atleta europeo descienda a la categoría de peso crucero para disputar los campeonatos de la división o que el combate se organice en la división de los pesos pesados.

Durante sus declaraciones sobre el panorama de su carrera profesional, David Benavídez detalló los acercamientos previos entre ambas representaciones para explorar la factibilidad técnica y financiera de la contienda. El peleador explicó que el escenario original evaluaba disputar las fajas de las 200 libras en caso de que Usyk acepte marcar el límite de dicha división.

Respecto a estas opciones de negociación, David Benavídez expuso la situación reglamentaria de su potencial contrincante en las categorías superiores. “Hay muchas oportunidades excelentes. Hemos hablado con Usyk sobre la posibilidad de que baje al peso crucero. Obviamente, sería por el título indiscutible. Ahora mismo, él no tiene cinturones en el peso pesado; es el campeón lineal, pero no posee ningún cinturón, ya que los dejó todos vacantes”, declaró el atleta al referirse a la posición del competidor ucraniano.

Disposición para ascender al peso pesado y estrategia de preparación

En caso de que el compromiso no pueda pactarse en la división crucero, David Benavídez manifestó su disposición para subir a la categoría de peso pesado sin que la diferencia física represente un obstáculo en las negociaciones. El deportista señaló que su objetivo primordial es enfrentar a los nombres de mayor jerarquía en la disciplina para consolidar su trayectoria profesional.

“Desde luego, un combate entre Usyk y yo sería un gran evento; de hecho, existía el antecedente de que este enfrentamiento iba a ser por los cuatro cinturones. Pero ya veremos”, afirmó David Benavídez sobre la proyección de la cartelera. “Si quieren que yo suba de peso, pues, ¡me da igual! Quiero el combate; quiero enfrentarme a los mejores. Y si tengo que subir de categoría para pelear por el título lineal, aunque no haya cinturones de por medio, lo haré. Solo quiero pelear contra los mejores del mundo. Quiero que se me respete, y voy a conseguir ese respeto de una forma u otra”, agregó.

De igual forma, el peleador abordó la metodología de entrenamiento que implementaría en caso de concretar la fecha oficial. David Benavídez sostuvo que su preparación incluirá el estudio de oponentes europeos y sesiones de trabajo con peleadores de guardia zurda: “Estudiando mucho y aprovechando toda la experiencia que he acumulado enfrentándome a diversos púgiles. He peleado contra muchos grandes boxeadores europeos y he hecho sesiones de sparring con otros tantos que son zurdos. Tengo la capacidad de retener mucha información porque esto es algo que me apasiona. Además, soy capaz de aprender muchísimas cosas de cara a un combate. Especialmente si se trata de una pelea contra Usyk. Sinceramente, me prepararé para ese combate como si me fuera la vida en ello; eso sacará la mejor versión de mí mismo”.

Sigue leyendo: