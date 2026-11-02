Eddy Reynoso insiste que el Canelo Álvarez es el boxeador mexicano más exitoso de la historia

El entrenador Eddy Reynoso afirmó que Saúl “Canelo” Álvarez ostenta la condición de boxeador más exitoso en la historia del deporte mexicano, tanto por sus logros deportivos en el cuadrilátero como por su proyección fuera de las cuerdas.

El pronunciamiento ocurrió tras la victoria por decisión unánime lograda sobre el francés Christian Mbilli en Riad, Arabia Saudita, resultado que le permitió al peleador tapatío recuperar el campeonato mundial de peso supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Análisis táctico del entrenador mexicano

Durante una entrevista concedida en exclusiva al medio especializado Izquierdazo, Eddy Reynoso destacó el manejo de la distancia y la selección de golpes ejecutada por el peleador jalisciense para contrarrestar la presión constante del oponente europeo a lo largo de los doce episodios reglamentarios. El preparador argumentó que el desenlace confirmó la capacidad de adaptación táctica del competidor azteca en compromisos de alta exigencia internacional.

En el diálogo transmitido por el citado portal deportivo, Eddy Reynoso abordó la trascendencia del triunfo y el registro de victorias frente a pugilistas sin derrotas en sus expedientes. “La verdad, Canelo dio una cátedra de boxeo. Así es como se le tenía que ganar a Mbilli. Lo llevó a su terreno y demuestra por qué Saúl ha logrado y tiene todo lo que tiene, porque es un excelente boxeador. A partir de hoy es el boxeador que a más campeones invictos les ha ganado en México y es el boxeador más exitoso en la historia del boxeo mexicano, le duela a quien le duela arriba y abajo del ring también”, declaró el entrenador.

Más de dos décadas de sociedad deportiva

El vínculo profesional entre Saúl Álvarez y Eddy Reynoso registra un recorrido superior a veinte años de trabajo continuo, iniciado cuando el deportista tapatío contaba con 13 años de edad e ingresó a las instalaciones del gimnasio de José “Chepo” Reynoso en la ciudad de Guadalajara. A partir de ese momento, la dupla estructuró un proceso formativo que transitó desde la etapa aficionada hasta los escenarios estelares del profesionalismo.

Bajo la dirección técnica encabezada por Eddy Reynoso, el pugilista mexicano conquistó fajas mundiales en cuatro categorías distintas, abarcando desde la división de los pesos superwelter hasta los semicompletos. Asimismo, en la temporada 2021 se convirtió en el primer deportista latinoamericano en unificar los cuatro cinturones principales de un mismo peso al coronarse indiscutido en las 168 libras, sumando hitos estadísticos en las clasificaciones internacionales.

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