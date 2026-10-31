Jaime Munguía retiene título de peso supermediano de la AMB tras derrotar por decisión unánime a Nikita Zon

Jaime Munguía comenzó su etapa como campeón supermediano de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) con una victoria frente al ruso Nikita Zon. El mexicano se impuso por decisión unánime en Riad, Arabia Saudita, con tarjetas de 117-111, 117-111 y 116-112, en un combate que se extendió durante los 12 asaltos y representó la primera defensa de su cinturón.

El púgil mexicano había conseguido el campeonato en mayo de 2026, cuando derrotó a Armando Reséndiz. Ahora, ante Zon, logró conservarlo en una pelea en la que atravesó momentos de dificultad, pero consiguió recuperar el control y convencer a los tres jueces.

AND STILL ?



Jaime Munguia DEFEATS Nikita Zon by unanimous decision to defend his WBA title?? pic.twitter.com/nygq5jIVeh — Source of Boxing (@Sourceofboxing) October 31, 2026

Para el ruso, el enfrentamiento representaba la oportunidad de conquistar su primer título mundial. Llegó a la cita sin derrotas en su historial profesional, aunque no pudo mantener esa condición después de caer ante Munguía en la cartelera celebrada en territorio saudí.

Munguía superó los momentos de mayor peligro

El sexto asalto concentró algunos de los episodios más complicados para el campeón. Los dos boxeadores consiguieron conectar golpes importantes y Munguía terminó en la lona en dos ocasiones. Sin embargo, el árbitro interpretó que ambas caídas fueron consecuencia de empujones, por lo que no las contabilizó como derribos.

Jaime Munguia and Nikita Zon just had the round of the year!#CaneloMbili pic.twitter.com/0lz9pF5rSZ — Unbiasedbox2 (@Unbiasedbox2) October 31, 2026

El mexicano consiguió recuperarse y cambió progresivamente el desarrollo del combate. Con el avance de los rounds, aumentó su actividad ofensiva y aprovechó el desgaste de Zon para imponer condiciones.

El ruso intentó resistir mediante una postura más defensiva durante la parte final de la pelea, pero no encontró la manera de recuperar la iniciativa. Munguía mantuvo la presión hasta el último asalto y llegó a la decisión de los jueces con una ventaja suficiente para quedarse con el triunfo.

La victoria dejó al mexicano con un récord de 47 triunfos, dos derrotas y 35 nocauts. Zon, en cambio, sufrió el primer revés de su carrera profesional y quedó con una marca de 12 victorias, una derrota y un empate, con 10 triunfos por la vía rápida.

La pelea con Melikuziev sigue pendiente

La primera defensa del cinturón también estuvo marcada por las gestiones relacionadas con el próximo rival obligatorio del campeón. Antes del enfrentamiento en Riad, la AMB había ordenado que Munguía se midiera con el uzbeko Bektemir Melikuziev.

La posibilidad de organizar primero el combate contra Zon generó diferencias sobre la aprobación del enfrentamiento. Inicialmente, el organismo señaló que la pelea no estaba autorizada, pero posteriormente las partes alcanzaron un entendimiento para permitir que el mexicano defendiera su campeonato ante el ruso.

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Jaime Munguia retains his world title after a very tough test ?



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Guillermo Brito, ejecutivo de Zanfer, explicó que el acuerdo contemplaba la realización del combate en Arabia Saudita bajo la condición de que Munguía se enfrente posteriormente a Melikuziev.

La preparación para la pelea concluyó sin inconvenientes durante el pesaje oficial. Munguía registró 167,4 libras y Zon marcó 167,5, ambos por debajo del límite de 168 libras de la categoría. La ceremonia tampoco tuvo enfrentamientos ni incidentes entre los boxeadores.

Con el resultado en Riad, Munguía completó su primera defensa como campeón supermediano de la AMB. El compromiso ante Melikuziev permanece como el siguiente desafío señalado en el camino del mexicano dentro de la división.

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