Canelo Álvarez revela las razones por las que mantuvo la pelea en Riad

El pugilista mexicano Saúl Canelo Álvarez confirmó la realización de su compromiso estelar en la capital de Arabia Saudita tras su llegada oficial a la sede del combate este miércoles.

Frente a las versiones que sugerían la suspensión o el traslado de la cartelera debido a los recientes incidentes de seguridad registrados en territorio saudí, el deportista jalisciense reiteró que su enfoque principal permanece en la disputa del campeonato mundial supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) ante el francés Christian Mbilli este sábado 31 de octubre.

En una entrevista concedida al medio especializado Izquierdazo, Canelo Álvarez abordó la postura asumida ante la coyuntura geopolítica y las razones que motivaron a su equipo a mantener el plan original de viaje.

El peleador de 36 años desestimó las calificaciones sobre su determinación de presentarse en la capital del país asiático, argumentando que su presencia en el cuadrilátero responde estrictamente a metas deportivas dentro de su carrera profesional.

“Pues no es valen… valentía o como lo quieran llamar, yo vengo a pelear un campeonato del mundo, a ganar un campeonato del mundo. Y lo que tenga que hacer para ganarlo voy a ir a donde sea y como tenga que ser”, declaró Canelo Álvarez durante el diálogo con Izquierdazo.

Asimismo, el atleta tapatío se refirió a las especulaciones que circulaban sobre un posible cambio de sede hacia Las Vegas para finales de noviembre, señalando la falta de veracidad en las versiones difundidas antes de la confirmación oficial. “Al final de cuentas, si a mí no me dicen que no se puede pues ya, aquí estamos. Mucha gente habla y puede decir y piensa que tiene la razón y especula, pero qué puedes esperar…”, añadió el exmonarca indiscutido.

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