Pese a los rumores Canelo Álvarez ya se encuentra en Arabia Saudita

El boxeador mexicano Saúl Canelo Álvarez arribó a la ciudad de Riad para cumplir con los compromisos protocolares previos a su combate agendado para este sábado 31 de octubre ante el francés Christian Mbilli.

La llegada del atleta jalisciense a suelo saudí ocurrió en medio de un operativo de bienvenida que incluyó expresiones musicales y bailes representativos de la cultura local, disipando las especulaciones en torno a la cancelación o el traslado del espectáculo deportivo en el que disputará el campeonato mundial de peso supermediano del Consejo Mundial de Boxeo.

Canelo Alvarez received a warm reception today in Riyadh ahead of his title fight ?#CaneloMbilli | Saturday | @RiyadhSeason | Live on DAZN ? pic.twitter.com/QywTpP0o6C — Ring Magazine (@ringmagazine) October 26, 2026

Recepción oficial y comitiva de acompañamiento en Riad

El desembarco de la delegación en la capital saudí destacó por la integración de deportistas internacionales que formaron parte de la etapa previa de entrenamiento. En la comitiva de Canelo Álvarez estuvo presente el monarca ucraniano de los pesos pesados Oleksandr Usyk, con quien compartió rutinas de preparación física en instalaciones europeas, además del pugilista mexicano Rafael “Divino” Espinoza, actual campeón pluma de la Organización Mundial de Boxeo e integrante del equipo de trabajo del tapatío que participará en el programa estelar.

Durante la recepción efectuada por los comités organizadores en la terminal aérea, el peleador azteca compartió impresiones sobre su arribo para el evento titulado “México contra el Mundo”. Al ser abordado por los medios de comunicación presentes en el recinto, Canelo Álvarez expresó: “Me encanta estar aquí en Riad y estoy emocionado por pelear el sábado y volver a convertirme en campeón mundial. ¡Vamos!”.

Contexto de seguridad y respaldo institucional

La integración del pugilista a las actividades oficiales en Oriente Medio se concretó de forma paralela a las alertas emitidas por diplomáticos internacionales respecto a la estabilidad en la región. Las disposiciones de las autoridades norteamericanas instruyeron la evacuación preventiva de personal gubernamental no esencial debido a los incidentes registrados contra instalaciones aeroportuarias en la capital; sin embargo, la reapertura paulatina de vuelos comerciales en el Aeropuerto Internacional Rey Khalid facilitó el traslado de los equipos de trabajo.

En este escenario, el promotor Turki Al-Alshikh ratificó las garantías organizativas para mantener la fecha pautada en el calendario boxístico internacional. La postura de la representación organizadora coincide con lo manifestado previamente por la esquina de Canelo Álvarez, ratificando la voluntad contractual del peleador por subir al cuadrilátero independientemente de las versiones que sugerían una reubicación de la sede hacia el estado de Nevada.

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