Vasyl Lomachenko abre la puerta a un regreso ante Foster

El pugilista ucraniano Vasyl Lomachenko analiza su retorno a la competencia activa dentro de la división de los pesos superpluma para medirse ante el estadounidense O’Shaquie Foster. Tras la victoria obtenida por el peleador norteamericano sobre Emanuel Navarrete en el recinto Frost Bank Center de San Antonio, Texas, la unificación de tres coronas orbitales abrió la posibilidad de coordinar un duelo entre ambos deportistas en el calendario de las 130 libras.

Declaraciones de O’Shaquie Foster tras la unificación en Texas

Durante la conferencia de prensa posterior a su triunfo en territorio tejano, Foster abordó el interés manifestado por Vasyl Lomachenko para concretar un combate cara a cara. El atleta estadounidense reconoció las virtudes técnicas del excampeón de tres divisiones, pero enfatizó la necesidad de que el deportista europeo cumpla con un enfrentamiento de preparación previo para evaluar su rendimiento tras su inactividad oficial en los cuadriláteros.

En sus declaraciones ante los medios de comunicación, el monarca unificado sostuvo que prefiere enfrentar a un oponente en ritmo competitivo completo para evitar argumentaciones posteriores al resultado de la contienda. Asimismo, el peleador norteamericano indicó que la contienda representa un choque de habilidades dentro de la categoría, condicionado a la evolución de las agendas contractuales entre ambas representaciones durante las siguientes temporadas.

Trayectoria reciente y proyección en las 130 libras

El pugilista europeo Vasyl Lomachenko registra un periodo fuera de los cuadriláteros desde el mes de mayo de 2024, fecha en la que se impuso por la vía del nocaut técnico en el undécimo asalto ante el australiano George Kambosos Jr. para obtener el título de peso ligero de la Federación Internacional de Boxeo. A sus 38 años y con una marca profesional de 18 victorias, tres derrotas y 12 nocauts, el doble medallista de oro olímpico proyecta su retorno para la temporada de 2027.

De concretarse la transición a las 130 libras, Vasyl Lomachenko buscaría la unificación absoluta dentro de un rango de peso donde previamente ostentó un campeonato mundial. La propuesta de retornar a los pesos superpluma tiene como objetivo disputar las coronas que permanecen en poder del organismo rector y buscar la obtención de los cuatro títulos principales de la categoría antes de evaluar el cierre de su carrera profesional.

El escenario para el campeonato indiscutido de la división

Por su parte, O’Shaquie Foster acumula un registro de 26 victorias y tres derrotas tras retener la faja del Consejo Mundial de Boxeo y arrebatar los cetros de la Organización Mundial de Boxeo y de la Federación Internacional de Boxeo. La hoja de ruta trazada por el campamento del atleta estadounidense establece como prioridad inmediata la obtención del cinturón restante de la Asociación Mundial de Boxeo, el cual se definirá en el enfrentamiento pautado entre Anthony Cacace y Nick Ball.

En este contexto organizativo, la viabilidad de un compromiso oficial ante Vasyl Lomachenko dependerá de la resolución del título vacante y de la realización del combate de ajuste solicitado por el actual campeón unificado. Las empresas promotoras evalúan los plazos de recuperación y la logística de entrenamiento para determinar las fechas de negociación en los primeros meses de la siguiente temporada deportiva.

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