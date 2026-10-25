Vaquero Navarrete aceptó su derrota y destacó el nivel de Foster

El peleador mexicano Emanuel Vaquero Navarrete reconoció la superioridad táctica de O’Shaquie Foster tras la resolución del combate de unificación celebrado en el recinto Frost Bank Center de San Antonio, Texas.

Luego de ceder las fajas de peso superpluma de la Organización Mundial de Boxeo y de la Federación Internacional de Boxeo por la vía de las tarjetas, el atleta mexiquense evaluó las acciones desarrolladas sobre el cuadrilátero, atribuyendo el resultado a la efectividad del planteamiento presentado por el pugilista norteamericano.

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Tras concluir la revisión de las anotaciones oficiales, Vaquero Navarrete admitió durante la entrevista efectuada sobre el tapiz que la estrategia ejecutada por su oponente superó los recursos ofensivos desplegados por su esquina. El pugilista azteca puntualizó que el enfrentamiento se definió por el choque de estilos en la distancia corta y media, reconociendo que los desplazamientos defensivos de Foster neutralizaron la frecuencia de sus combinaciones a lo largo de los doce episodios.

En sus declaraciones posteriores a la contienda, el atleta de San Juan Zitlaltepec sostuvo que intentó presionar de forma constante para acortar el espacio en el ring sin obtener el volumen de golpeo necesario. Asimismo, Vaquero Navarrete destacó la capacidad de respuesta y la precisión en el contragolpe por parte del nuevo campeón unificado, señalando que la preparación del peleador estadounidense le permitió dominar los pasajes principales del pleito.

Evaluación del futuro divisional entre las 130 y 135 libras

El resultado registrado en territorio tejano modificó las proyecciones que mantenía el deportista mexicano por ostentar tres coronas principales de la categoría superpluma de forma simultánea. Frente a este panorama, Vaquero Navarrete abordó las interrogantes sobre su permanencia en el límite de las 130 libras o la posibilidad de gestionar un ascenso definitivo hacia la división de peso ligero.

Sobre una eventual transición hacia las 135 libras, Vaquero Navarrete indicó que evaluará los aspectos técnicos de su desempeño junto a su cuerpo de entrenamiento antes de tomar decisiones definitivas sobre su carrera. El peleador de 31 años enfatizó que analizará el resultado con serenidad para determinar la viabilidad de realizar un nuevo campamento en su actual división o buscar alternativas en una categoría superior durante la siguiente temporada competitiva.

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