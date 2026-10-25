¿Peligra pelea de Canelo Álvarez? Ordenan salida del personal estadounidense en Arabia Saudita

La realización del combate entre el peleador mexicano Saúl Canelo Álvarez y el francés Christian Mbilli, pautado para el próximo 31 de octubre en Riad, ingresó en una fase de evaluación tras las medidas de seguridad emitidas por el gobierno de los Estados Unidos.

El Departamento de Estado de esta nación instruyó el retiro del personal gubernamental no esencial y de sus familiares residentes en territorio saudí, fundamentando la decisión en los recientes ataques con drones y misiles dirigidos hacia infraestructuras civiles y aeroportuarias en la región.

Security Alert: U.S. Mission Saudi Arabia (October 25, 2026)



Effective October 23, 2026, the Department of State ordered non-emergency U.S. government employees and U.S. government employee family members to leave Saudi Arabia due to safety risks.



Iranian-supported Houthis have? pic.twitter.com/QefFhJy5A1 — U.S. Embassy Riyadh (@USAinKSA) October 25, 2026

Medidas diplomáticas y alertas de seguridad en Riad

El comunicado oficial difundido por la Misión de los Estados Unidos en Arabia Saudita precisa que las hostilidades registradas contra instalaciones estratégicas, entre ellas el Aeropuerto Internacional Rey Khalid, han generado interrupciones en el transporte aéreo y riesgos para la población.

Aunque dicha terminal aérea anunció la reanudación parcial de sus operaciones para vuelos nacionales y rutas internacionales seleccionadas, las autoridades diplomáticas advirtieron sobre la posibilidad de nuevas restricciones en el espacio aéreo o cancelaciones de itinerarios en las próximas jornadas.

Esta coyuntura afecta el contexto organizativo de la velada internacional que encabezará Canelo Álvarez, debido a la logística que requiere el desplazamiento de equipos de trabajo, jueces, personal técnico y cadenas de transmisión desde distintos puntos del continente americano y europeo hacia Riad. La orden de salida dictada por las autoridades estadounidenses no constituye una prohibición general de viaje para particulares, pero establece un marco de prevención que obliga a las promotoras a revisar los planes de traslado.

Implicaciones logísticas y respaldo de los organizadores

A pesar del dictamen emitido por la delegación diplomática, la cartelera mantiene su fecha en el calendario oficial sin que las empresas promotoras o los organismos sancionadores hayan anunciado una modificación de sede o la suspensión de la actividad. En jornadas previas, la representación de Canelo Álvarez ratificó que mantiene los planes de viaje conforme a lo coordinado con el promotor Turki Al-Alshikh, quien garantizó la viabilidad del espectáculo en las instalaciones designadas.

De igual forma, la directiva del Consejo Mundial de Boxeo y la representación del pugilista francés Christian Mbilli manifestaron que la planificación del evento continúa bajo los parámetros establecidos. Sin embargo, la evolución de los acontecimientos en la capital saudí mantiene en revisión constante los protocolos de seguridad requeridos para eventos de concurrencia masiva, considerando la procedencia internacional de la mayoría de los participantes.

Evaluación de plazos y seguimiento del calendario

El desarrollo de los compromisos previos a la función de fin de mes dependerá de la estabilidad en las conexiones aéreas y de los dictámenes que emitan las comisiones reguladoras en los próximos días. Por el momento, el entorno de Canelo Álvarez permanece a la espera de dictámenes oficiales de las autoridades locales antes de concretar el tramo final de su traslado hacia la sede del combate.

La empresa organizadora comunicó que la pauta del programa estelar se mantiene vigente para la fecha establecida, mientras los comités técnicos monitorean las condiciones del espacio aéreo para asegurar el arribo de las delegaciones deportivas. De este modo, la agenda de Canelo Álvarez prevé el traslado hacia la capital saudí durante la semana oficial del evento, siempre que los organismos de aviación y las autoridades locales ratifiquen el funcionamiento de las operaciones aeroportuarias.

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