Shakur Stevenson y las razones de su salida de Zuffa Boxing

La relación laboral entre Shakur Stevenson y la empresa Zuffa Boxing concluyó tras tres meses de vigencia sin haber concretado una fecha de presentación sobre el cuadrilátero. La alianza, establecida formalmente el pasado 9 de julio de 2026, finalizó por mutuo acuerdo entre las partes debido a las complicaciones para pactar un enfrentamiento oficial dentro de la división.

En declaraciones ofrecidas por el manejador J Prince al medio especializado Fight Hub TV, la representación técnica del pugilista explicó que los aspectos económicos de la bolsa contractual se encontraban acordados, siendo la selección del rival el factor determinante que impidió el avance de las gestiones.

Gran parte del periodo de trabajo estuvo enfocado en organizar un choque ante Devin Haney, el cual quedó descartado tras persistir discrepancias en las estipulaciones sobre las cláusulas de peso.

El equipo de trabajo de Shakur Stevenson señaló que la falta de consensos en las estipulaciones técnicas obligó a reorientar la planificación estratégica hacia opciones con mayor factibilidad organizativa. Pese a la conclusión del vínculo con Zuffa Boxing, el entorno del deportista no descartó la posibilidad de gestionar futuras colaboraciones con la promotora una vez que la entidad restructure sus procesos administrativos.

Propuestas desestimadas y horizonte competitivo para 2027

Durante el lapso de vigencia contractual, la representación del pugilista evaluó la posibilidad de incluir un enfrentamiento ante Manny Pacquiao como parte del programa de respaldo para la velada del 11 de diciembre en Cardiff, Gales, evento encabezado por Tyson Fury y Anthony Joshua. Sin embargo, la plataforma de transmisión Netflix no manifestó interés formal en incorporar dicha contienda a la pauta del espectáculo.

De igual forma, el cuerpo técnico de Shakur Stevenson desmintió acercamientos para pactar un pleito frente a José Valenzuela, precisando que la hoja de ruta establece su retorno a la competencia para el primer trimestre de 2027. Tras ingresar nuevamente al mercado de la agencia libre, la representación del boxeador mantiene conversaciones preliminares con diversas empresas promotoras y plataformas de difusión internacional, entre las que figura DAZN.

Antecedentes deportivos y condición en la agencia libre

La presentación más reciente de Shakur Stevenson tuvo lugar el 31 de enero de 2026 en el Madison Square Garden de Nueva York, escenario donde derrotó por decisión unánime a Teófimo López para conquistar los campeonatos de peso superligero de la Organización Mundial de Boxeo y de la publicación The Ring, obteniendo coronas en una cuarta categoría distinta.

Con un registro profesional inmaculado de 25 victorias y 11 nocauts, Shakur Stevenson afronta esta etapa de agencia libre con la proyección de gestionar compromisos oficiales en las divisiones de 140 y 147 libras, mientras su equipo de trabajo evalúa las propuestas del mercado internacional para definir su calendario de competencias.

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