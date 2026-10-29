David Benavídez se declaró el mejor del mundo y listo para su siguiente rival

La ciudad de Los Ángeles fue el escenario de la primera conferencia de prensa oficial correspondiente a la velada del próximo sábado 5 de diciembre en el Desert Diamond Arena de Glendale, Arizona.

Durante el encuentro con los medios de comunicación celebrado en el Avalon Hollywood, el peleador mexicano David Benavídez encabezó la presentación del evento donde expondrá sus campeonatos mundiales de peso crucero de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y la Organización Mundial de Boxeo (OMB) ante el polaco Michal Cieslak, titular del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Declaraciones de los protagonistas del combate estelar

Durante las intervenciones públicas registradas en la jornada promocional, David Benavídez detalló los aspectos tácticos que guían su campamento de entrenamiento previo a subir al cuadrilátero en su estado natal.

“Nos hemos estado preparando muy duro. Ya llevamos 13 semanas de preparación. Siempre llego con todo, sin importar a quién tenga enfrente. Cieslak viene bien preparado porque sabe que esta es una gran oportunidad para él. No estoy dando nada por sentado”, expresó el deportista de 29 años.

En su análisis sobre la adaptación al límite de las 200 libras, David Benavídez explicó que la categoría le ha otorgado beneficios en su rendimiento físico en comparación con sus etapas anteriores. “Mi última pelea probablemente fue la mejor de toda mi carrera. Fue cuando más pesé y cuando más rápido y fuerte me sentí. Haber peleado contra boxeadores de divisiones de menor peso me ha facilitado la transición al peso crucero. Siento que mis combinaciones y mi volumen de golpes serán demasiado para cualquiera en esta división. Finalmente, estoy en posición de convertirme en el rey de esta división. Nada se interpondrá en mi camino”, sostuvo el atleta.

Por su parte, Michal Cieslak participó en el protocolo de manera virtual desde su campamento de entrenamiento en Polonia. El poseedor del cetro del CMB valoró la oportunidad de disputar la unificación de tres fajas mundiales en territorio estadounidense frente a un oponente posicionado en las clasificaciones globales. “Estoy muy feliz y no veo la hora de que llegue esta pelea. Mi nivel de confianza es muy alto. Llevo toda mi vida trabajando para tener una pelea como esta. Vi la última pelea de David Benavídez y me pareció que Gilberto Ramírez estaba boxeando bastante bien. El 5 de diciembre verán lo que Ramírez podría haber hecho mejor”, afirmó el retador europeo.

Sigue leyendo: