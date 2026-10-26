Vaquero Navarrete habría peleado lesionado ante Foster

El boxeador mexicano Emanuel Vaquero Navarrete habría disputado su reciente compromiso ante el estadounidense O’Shaquie Foster bajo severas complicaciones físicas, tras sufrir dolencias en tres zonas de su cuerpo durante el desarrollo del enfrentamiento.

De acuerdo con los reportes emitidos por el analista Fernando Barbosa de la cadena ESPN KnockOut, el pugilista mexiquense afrontó la mayor parte de la contienda con una fractura en la mano, una dislocación en el hombro y una lesión en la rodilla derivada de un resbalón sobre el tapiz.

Vaquero es un guerrerazo…No lo saben pero boxeo con una mano rota casi toda la pelea, con hombro dislocado y con una rodilla que se torsio en un resbalon… Y el ni siquiera lo menciono y probablemente no lo mencionara..Asume su derrota sin excusas y como el caballero que es. — @BarbosaBox (@BarbosaBox) October 26, 2026

Revelaciones sobre las afecciones físicas durante la contienda

Las informaciones publicadas por Barbosa en su cuenta oficial de la red social X precisaron que Vaquero Navarrete sostuvo el intercambio de golpes sin hacer mención pública a sus dolencias al término del combate. En el reporte difundido por la citada cadena especializada, se señaló que el deportista asumió el resultado de las tarjetas oficiales sin recurrir a justificaciones médicas tras la conclusión de los doce asaltos reglamentarios.

Durante las entrevistas posteriores al fallo de los jueces, la representación del pugilista azteca reconoció la efectividad del planteamiento presentado por Foster sobre el cuadrilátero. La presencia de las afecciones físicas coincidió con un desarrollo de pelea en el que el contrincante norteamericano logró neutralizar los ataques del competidor mexicano hasta asegurar la resolución favorable de los jurados.

Registros del combate y cómputo de impactos

El dictamen de los jueces registró puntuaciones de 118-108, 118-108 y 115-111, resultado que derivó en la pérdida de los campeonatos mundiales de peso superpluma de la Organización Mundial de Boxeo y de la Federación Internacional de Boxeo que ostentaba Vaquero Navarrete. Asimismo, las estadísticas recopiladas por la firma especializada CompuBox contabilizaron un total de 157 golpes conectados por Foster, frente a 99 impactos registrados por el pugilista mexiquense.

La dinámica de la contienda incluyó dos caídas sufridas por Vaquero Navarrete durante los tres minutos finales del duodécimo episodio, hecho poco frecuente en su trayectoria profesional. Previo a este compromiso en territorio tejano, el atleta únicamente registraba una caída contabilizada de forma oficial en sus registros de combate, ocurrida durante su enfrentamiento de 2023 ante Liam Wilson.

Conclusión de un periodo de ocho años en la cima divisional

El resultado registrado en el escenario de San Antonio finaliza una etapa de casi ocho años en los que Vaquero Navarrete permaneció como campeón mundial de forma continua. Dicho periodo inició en diciembre de 2018, fecha en la que derrotó a Isaac Dogboe para conquistar su primer cetro orbital, logrando posteriormente coronas en tres categorías distintas dentro del profesionalismo.

A lo largo de ese lapso competitivo, el pugilista mexiquense había dejado vacantes sus cetros anteriores únicamente para concretar el ascenso a divisiones superiores. La resolución del enfrentamiento ante Foster representa la primera oportunidad en su carrera en la que resulta despojado de sus títulos mundiales mediante la vía de las tarjetas sobre el cuadrilátero.

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