Saúl Canelo Álvarez y Christian Mbilli vencen a la báscula y encienden Riad

Saúl “Canelo” Álvarez y Christian Mbilli no tuvieron el más mínimo problema para superar el último y más temido reto previo a subirse al cuadrilátero: el veredicto de la báscula. Todo quedó completamente listo y encendido para ir adelante con la espectacular función internacional titulada “México contra el mundo”, cartelera histórica que paralizará al planeta entero este sábado desde la exótica ciudad de Riad, en Arabia Saudita.

El boxeador tapatío detuvo la aguja de la romana en unas impecables 167.6 libras, mientras que el noqueador francocanadiense hizo lo propio registrando 167.8 libras, cifras que demuestran el físico de acero y la preparación de élite con la que ambos guerreros saltarán al encordado para disputar el título de peso supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Canelo Alvarez and Christian Mbilli make their WBC super middleweight title fight official ?



?? Canelo Alvarez – 167.6lbs

?? Christian Mbilli – 167.8lbs#CaneloMbilli l Saturday l @RiyadhSeason l Live on DAZN ? pic.twitter.com/hGHjHSDGnz — Ring Magazine (@ringmagazine) October 30, 2026

Al bajar de la romana, Álvarez rompió el hielo de la semana con unas breves pero demoledoras palabras, prometiendo con una mirada de fuego que recuperará el cinturón verde y oro que perdió el año pasado a manos del ya retirado Terence Crawford. El jalisciense recordó con orgullo que debutó hace 21 años y ganó su primera corona hace 16, advirtiendo con total frialdad que su experiencia y talento están en otro nivel, por lo que Mbilli se topará con una realidad muy diferente en el ring.

Por su parte, Christian Mbilli se mostró desafiante y convencido de que cuenta con las herramientas boxísticas necesarias para retener su estatus, asegurando ante los micrófonos que la velada será una auténtica caja de sorpresas para el mexicano.

El peleador francocanadiense sentenció con enorme confianza que derrotará al ídolo azteca en todos los terrenos posibles gracias a que posee una mejor condición física, mejores golpes, una técnica superior y un equipo de trabajo más completo, decretando de forma tajante que la noche del sábado será completamente suya.

Para redondear la cartelera, las otras dos grandes figuras del boxeo mexicano, Jaime Munguía y Rafael “Divino” Espinoza, tampoco pasaron apuros frente al frío veredicto de la báscula en territorio árabe. El tijuanense Munguía registró 167.4 libras para su choque de poder contra el peligroso Nikita Zon.

Canelo had to do a double take ?



Rafael Espinoza went straight to singing for Canelo Alvarez's entrance after weighing in minutes prior ??#CaneloMbilli l Saturday l @RiyadhSeason l Live on DAZN ? pic.twitter.com/6l5GNOBbVl — Ring Magazine (@ringmagazine) October 30, 2026

Este detuvo la romana en 167.5 libras; mientras tanto, el campeón Rafael Espinoza apareció en escena con unas finas 125.8 libras, dejando a su rival, Ricardo Blandón, rozando el límite reglamentario de las 126 libras exactas para dejar la mesa completamente servida para un festival de cloroformo puro

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