Christian Mbilli está decidido a derrotar al Canelo: “Va en declive”

El boxeador Christian Mbilli ratificó su preparación para defender el campeonato mundial supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) este sábado 31 de octubre en Riad, Arabia Saudita contra el tapatío Saúl “Canelo” Álvarez.

Tras la reprogramación de la fecha original establecida en septiembre y la confirmación de la sede por parte de los organizadores, la velada denominada “México contra el mundo” se mantiene en el calendario oficial para el choque estelar en la categoría de las 168 libras.

En una entrevista concedida al medio especializado The Ring, Christian Mbilli abordó la decisión del pugilista mexicano de aceptarlo como contrincante tras su último combate frente a Terence Crawford.

El monarca del organismo verde y oro, sostuvo que su rival cometió una equivocación al seleccionarlo para buscar una nueva coronación. “Por supuesto, cometió un error y voy a hacer que lo pague”, afirmó el peleador al evaluar las condiciones del enfrentamiento.

El pugilista de 31 años realizará la primera exposición de la faja regular que le fue otorgada por la entidad sancionadora. De acuerdo con lo expresado por Christian Mbilli, el compromiso ocurre en una etapa idónea dentro de su trayectoria profesional, tras varios años a la espera de concretar el pleito ante el tapatío. “Llevamos esperando esta pelea desde hace tres o cuatro años y ahora estamos listos. Llevamos muchos años esperando a Canelo y creo que este es el momento perfecto para mí”, declaró el monarca de la división.

Análisis sobre el momento de Canelo Álvarez

Respecto al desempeño reciente de Saúl Álvarez, Christian Mbilli señaló que observa un cambio en el ritmo del pugilista mexicano en comparación con sus etapas previas en el cuadrilátero. El púgil indicó que el atleta de 36 años registra una disminución en sus capacidades respecto a un lustro atrás, aunque enfatizó que mantendrá las precauciones necesarias frente a la potencia de golpeo de su oponente.

“Canelo ya no es el mismo de hace cinco años y ahora va en declive. Sin embargo, sigue siendo muy peligroso y creo que estoy en la cima de mi carrera. Estoy en mi mejor momento y considero que es una buena oportunidad para afrontar ese desafío”, añadió Christian Mbilli.

Ausencia de presión y postura antes del combate

Finalmente, el peleador explicó que identificó áreas de oportunidad táctica en el estilo de Álvarez tras revisar las grabaciones de sus compromisos oficiales anteriores. A pesar de que las cuotas en las casas de apuestas posicionan al retador mexicano con un margen favorable, el campeón defensor afirmó que afronta la contienda sin cargas de presión mediática y enfocado en aplicar su plan de trabajo.

“Vi algunos ángulos y ciertas posibilidades. Él sabe cuáles son sus fortalezas y lo que hace bien, pero también tiene algunas debilidades. Para mí, no hay presión. No tengo nada que demostrar. Creo que tengo todo por ganar y esa es la clave. No siento ninguna presión. Tengo todas las capacidades para ganar esta pelea. Debo ser yo mismo y voy a ganar”, concluyó Christian Mbilli en sus declaraciones previas al pesaje reglamentario en Riad.

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