Canelo Álvarez supera por puntos a Mbilli para recuperar el título de la CMB

Saúl ‘Canelo’ Álvarez volvió a conquistar un campeonato mundial de peso supermediano al derrotar por decisión unánime al francés Christian Mbilli en Riad, Arabia Saudita. Los jueces puntuaron el combate 115-112, 116-111 y 117-110 a favor del mexicano, quien recuperó el cinturón del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) después de más de un año sin subir al ring.

La victoria también marcó el regreso del jalisciense tras su derrota frente a Terence Crawford en septiembre de 2025. Aquella pelea estuvo seguida por una cirugía de codo que prolongó su recuperación durante varios meses. Ante Mbilli, Álvarez volvió a competir por un título y consiguió completar los 12 asaltos sin que su rival encontrara la manera de ponerlo en verdaderos aprietos.

El francés llegó como campeón del organismo, después de haber sido elevado a esa condición tras el retiro de Crawford. Su objetivo era imponer un ritmo intenso y obligar al mexicano a responder constantemente, pero la estrategia no le permitió conseguir los golpes necesarios para cambiar el desarrollo del enfrentamiento.

Canelo is back ??



The Mexican is a world champion once again ?



?? Buy #CaneloMbilli NOW at https://t.co/yxybEeo0Px | Live Now on DAZN | Mexico vs The World | @RiyadhSeason pic.twitter.com/jTziY7ywbo — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) October 31, 2026

La defensa y los contragolpes marcaron la diferencia

Mbilli tomó la iniciativa durante el primer asalto y trató de aprovechar su juventud para presionar al experimentado campeón mexicano. Sin embargo, Álvarez fue encontrando su distancia, redujo los espacios para los ataques del francés y comenzó a conectar golpes al rostro con mayor regularidad.

La pelea mantuvo un ritmo constante, con el retador intentando llevar a Canelo hacia las cuerdas. El mexicano respondió con movimientos defensivos y contragolpes que hicieron fallar a su adversario en distintas ocasiones. La presión de Mbilli no se tradujo en una superioridad efectiva sobre el cuadrilátero.

Oh Canelo wants all the smoke ?



?? Buy #CaneloMbilli NOW at https://t.co/yxybEeoyF5 | Live Now on DAZN | Mexico vs The World | @RiyadhSeason pic.twitter.com/OPFDhCstKx — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) October 31, 2026

Uno de los episodios que complicó al francés ocurrió cuando recibió una penalización de un punto por golpear la nuca de Álvarez. La sanción llegó en medio de un combate en el que Mbilli buscaba aumentar la intensidad, mientras el mexicano conservaba la calma y aprovechaba los espacios que dejaba su rival.

Las estadísticas reflejaron la diferencia entre los golpes lanzados y los conectados. Mbilli intentó 344 golpes de poder, pero solo acertó 91. Álvarez, por su parte, conectó 132 de los 315 que lanzó, una efectividad que acompañó su control de la distancia y su planteamiento defensivo.

El último asalto tuvo un desarrollo distinto. Mbilli consiguió alcanzar el rostro del mexicano y protagonizó un intercambio de golpes en el cierre, aunque ninguno logró conseguir el nocaut. La ventaja acumulada por Canelo durante los capítulos anteriores terminó siendo suficiente para asegurar la decisión de los jueces.

El regreso de Canelo y el recorrido de Mbilli

Con este resultado, Álvarez mejoró su récord profesional a 64 victorias, tres derrotas y dos empates, con 39 nocauts. El triunfo le permitió recuperar el campeonato supermediano del CMB, una categoría en la que llegó a ser uno de los principales referentes y en la que ahora vuelve a ocupar el lugar de campeón.

El boxeador también recordó el tiempo que lleva en el deporte y agradeció a las personas que lo acompañaron durante su trayectoria. “Hace 16 años gané mi primer título, y ahora gané este título, estoy muy agradecido”, expresó. En ese mensaje reconoció especialmente a José ‘Chepo’ Reynoso, padre de su entrenador Eddy Reynoso, por su apoyo durante más de dos décadas como profesional.

Mbilli, de 31 años, quedó con un registro de 29 triunfos, una derrota y un empate, además de 24 nocauts. Antes de enfrentar al mexicano había conseguido el título interino al noquear en el primer asalto a Maciej Sulecki. Posteriormente, lo retuvo con un empate dividido frente a Lester Martínez, en la cartelera que encabezaron Canelo y Crawford.

El francés no pudo repetir ante Álvarez el impacto ofensivo que lo había llevado a conseguir el campeonato interino. Su presión fue constante, pero no encontró una combinación capaz de comprometer al mexicano ni consiguió alterar el rumbo de la pelea.

La función celebrada en Riad también estuvo rodeada de cuestionamientos por parte de integrantes del ámbito del boxeo, debido a las preocupaciones sobre la seguridad en Medio Oriente en medio de la guerra en la región.

Sigue leyendo:

· Jaime Munguía retiene título de peso supermediano de la AMB tras derrotar por decisión unánime a Nikita Zon

· David Benavídez se declaró el mejor del mundo y listo para su siguiente rival

· O’Shaquie Foster dominó al Vaquero Navarrete para arrebatarle sus cinturones