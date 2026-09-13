Alexa Grasso y Brandon Moreno pusieron el sello mexicano a la Noche UFC

La organización de artes marciales mixtas llevó a cabo la cuarta edición de la Noche UFC, un evento programado en el calendario para coincidir con las conmemoraciones de la Independencia de México.

Durante esta cartelera, los excampeones mundiales Alexa Grasso y Brandon Moreno consiguieron triunfos en sus respectivos combates, logrando revertir los resultados de sus presentaciones pasadas dentro del octágono.

El control del combate y el triunfo de Alexa Grasso

El enfrentamiento de Alexa Grasso contra la peleadora francesa Manon Fiorot inició con el control de las acciones por parte de la deportista jalisciense. Durante el primer asalto, la peleadora mexicana utilizó diversas combinaciones de boxeo para establecer su distancia y ejecutó un derribo que le otorgó la ventaja inicial frente a los jueces del encuentro.

En el segundo episodio, Fiorot modificó su ofensiva y logró provocar un corte en la ceja derecha de su oponente mediante el intercambio de golpes. Pese a la presión ejercida por la atleta europea durante los cinco minutos finales, Alexa Grasso mantuvo su posición en el centro de la lona y evitó recibir mayor daño para asegurar la conclusión del tiempo reglamentario.

Tras finalizar los tres asaltos pactados, los jueces determinaron una decisión unánime con puntuaciones de 29-28 a favor de la peleadora mexicana. Con este resultado oficial, Alexa Grasso retoma su posición dentro de las clasificaciones de la división de peso mosca y retoma el camino hacia una futura contienda titular.

Brandon Moreno frena su racha negativa

En su turno dentro de la programación, el tijuanense Brandon Moreno subió a la superficie de combate con el objetivo de interrumpir una seguidilla de dos caídas en sus registros. Su oponente, el estadounidense Joseph Morales, planteó un pleito basado en la velocidad de desplazamientos y el uso continuo de patadas desde los primeros instantes del enfrentamiento.

El momento de mayor riesgo para el peleador mexicano ocurrió en el segundo asalto, cuando Morales impactó un codazo giratorio seguido de una patada al cuerpo. Moreno logró evadir el intento de derribo y trasladó las acciones al tercer episodio, donde tomó la iniciativa, llevó a su rival a la lona y conservó el control de la postura hasta el sonido de la campana.

El mensaje sobre el octágono tras la decisión

Las tarjetas de los oficiales emitieron una decisión dividida de 2-1 que le otorgó el triunfo a Moreno, quien recibió el veredicto portando la bandera de su país. Las victorias obtenidas por Moreno y por Alexa Grasso representaron el cumplimiento de los objetivos de la delegación de peleadores aztecas programados en esta jornada de la empresa promotora.

Durante la entrevista posterior al combate transmitida por la señal oficial de la UFC, el excampeón de las 125 libras dirigió unas palabras sobre su estatus en la categoría. “¡Viva México! Yo soy el mejor peso mosca del mundo, ¿no lo creen? Me vale verg*. Yo soy el mejor peso mosca del mundo y lo voy a demostrar”, sentenció Moreno.

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