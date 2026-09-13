Ryan García respondió al favoritismo para noquear a Conor Benn

El peleador estadounidense Ryan García retuvo el campeonato mundial wélter del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) tras vencer por nocaut técnico al británico Conor Benn.

El enfrentamiento celebrado este sábado 12 de septiembre en las instalaciones del T-Mobile Arena de Las Vegas concluyó a los 1:25 minutos del segundo asalto, marcando la primera defensa exitosa del monarca de las 147 libras.

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Durante el primer episodio, el retador europeo intentó establecer un combate físico acortando las distancias para aprovechar su complexión sobre el cuadrilátero. Ante este planteamiento, Ryan García evitó el intercambio prolongado en la corta distancia, utilizando su jab y desplazamientos laterales para conectar golpes precisos, destacando un gancho de izquierda y un uppercut de derecha que frenaron el avance de su oponente.

RYAN KOS BENN ?



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El desenlace de la contienda se gestó en el segundo asalto, cuando el campeón aguardó el ataque frontal de su adversario para conectar un impacto sólido de derecha que envió a Benn a la lona. Aunque el británico logró superar la cuenta de protección, su falta de estabilidad en las piernas motivó a Ryan García a acorralarlo contra las cuerdas con una combinación sostenida, obligando al árbitro Thomas Taylor a detener las acciones ante la nula respuesta defensiva del retador.

El reto de unificación dirigido a Teófimo López

Tras decretarse el final del compromiso, el vencedor dirigió su atención hacia el resto de los monarcas de la división para manifestar sus intenciones de unificar los campeonatos. El principal señalado fue Teófimo López, actual poseedor del cinturón de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), a quien el peleador californiano retó de manera directa desde el centro del escenario para su próxima aparición sobre el tapiz.

En las declaraciones recogidas por la señal internacional de DAZN al término de la función, Ryan García dejó claras sus metas deportivas para el siguiente ciclo competitivo: “Cumplimos con el trabajo esta noche ante un rival fuerte, pero mi objetivo principal es limpiar la división. Quiero unificar los títulos y el siguiente en la lista es Teófimo López; estoy listo para demostrar que soy el mejor peso wélter del mundo”. La hoja de ruta del atleta también contempla eventuales cruces frente a Liam Paro y Devin Haney, campeones de la FIB y OMB respectivamente.

RYAN AND TEO WANT TO GO NOW ?



Security keep Ryan Garcia and Teofimo Lopez apart ?#GarciaBenn | Live NOW on @ParamountPlus and @DAZNBoxing ? pic.twitter.com/3uT4hmlnnE — Ring Magazine (@ringmagazine) September 13, 2026

Consolidación en las fechas patrias mexicanas

El triunfo en Las Vegas permitió que Ryan García superara una etapa de inestabilidad en su trayectoria profesional, dejando atrás el revés sufrido ante Rolando Romero en 2025 y la suspensión que anuló su resultado frente a Devin Haney. La contundencia de esta presentación refuerza su posición en las clasificaciones internacionales y le otorga continuidad a su proyecto dentro del límite de las 147 libras.

Vean ese nocaut ?



Potentes puños de Ryan Garcia que termina la pelea en el segundo round. Impresionante ?#GarciaBenn | En vivo por @PPlusDeportes pic.twitter.com/k17jkWuDZH — UFC Español (@UFCEspanol) September 13, 2026

Asimismo, el evento significó el debut de Ryan García como figura principal durante las festividades del fin de semana de la Independencia de México. El peleador logró mantener el estándar de las funciones estelarizadas históricamente por referentes como Julio César Chávez, Óscar de la Hoya y Saúl Álvarez, validando su capacidad de convocatoria y resolución técnica en una de las jornadas de mayor exigencia para el deporte.

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