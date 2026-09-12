Dinamita Márquez afirma que Ryan García que no puede ser la cara del boxeo

El exboxeador mexicano Juan Manuel Márquez analizó el presente de Ryan García previo a la defensa del campeonato de peso welter del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

De cara al enfrentamiento programado para este sábado ante el británico Conor Benn en el marco del fin de semana de la Independencia de México, el excampeón mundial desestimó que el pugilista estadounidense con raíces mexicanas pueda ser catalogado como la figura principal del deporte en la actualidad.

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A través de una intervención en el canal de YouTube Desde el Ring, durante una charla con el periodista Eduardo Camarena, Juan Manuel Márquez argumentó que la falta de enfoque de García le impide alcanzar el estatus de líder en la disciplina.

En sus declaraciones, el exatleta señaló que el monarca de las 147 libras necesita modificar sus prioridades para consolidar su trayectoria dentro del cuadrilátero.

La concentración y el impacto de las redes sociales

Al evaluar el comportamiento del campeón defensor, Juan Manuel Márquez expuso que la actividad extradeportiva y la presencia en plataformas digitales representan un factor de distracción.

El expeleador detalló los motivos por los cuales considera que el estadounidense no cumple con los requisitos para asumir el rol principal en la industria: “Creo que le hace falta, no es la cara del boxeo. Le hace falta ser más dedicado, eso es muy importante en el boxeo y es muy importante en un peleador ser más dedicado, estar 100 por ciento al boxeo, no estarse distrayendo en otras cosas”.

Pese a los cuestionamientos sobre su nivel de compromiso en los entrenamientos, el análisis del exdeportista plantea mantener la expectativa sobre el desempeño que mostrará el campeón en su siguiente presentación. Durante la misma entrevista, Juan Manuel Márquez puntualizó: “Creo que hay que darle el beneficio de la duda. Ryan es un peleador que se dedica a las redes sociales, un peleador que prácticamente, yo no sé decir con certeza, pero creo que está más distraído en otras cosas que lo que es en el box, no está metido al 100 por ciento al boxeo”.

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