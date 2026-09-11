Ryan García superó la báscula para defender su título ante Conor Benn

El pugilista estadounidense Ryan García y el británico Conor Benn cumplieron con el pesaje oficial de cara al combate estelar programado para este sábado 12 de septiembre en las instalaciones del T-Mobile Arena de Las Vegas.

Durante la ceremonia matutina, el monarca welter del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) registró 145.5 libras en la báscula, mientras que el aspirante europeo marcó 146 libras, dejando ambos expedientes por debajo del límite reglamentario de la categoría fijado en las 147 libras.

Suscríbete a DAZN aquí y no te pierdas lo mejor del BOXEO

WEIGHT MADE ?



?? Ryan Garcia – 145.5 lbs

?? Conor Benn – 146 lbs#GarciaBenn l Sept 12th in Las Vegas ? pic.twitter.com/XR5qRs4lj3 — Ring Magazine (@ringmagazine) September 11, 2026

Resultados del pesaje oficial en Las Vegas

La velada internacional marca la primera exposición del título mundial de las 147 libras para Ryan García, cetro que conquistó el pasado mes de febrero tras vencer al estadounidense Mario Barrios.

El choque en el escenario norteamericano coincide con las festividades del fin de semana de la Independencia de México, marco comercial que la organización busca capitalizar mediante el arrastre popular del peleador californiano ante la afición latina.

WE HAVE A FIGHT??



– Conor Benn: 146 pounds

– Ryan Garcia: 145.5 pounds pic.twitter.com/2mUNXtHJJr — Source of Boxing (@Sourceofboxing) September 11, 2026

Por su parte, la báscula representó uno de los exámenes de mayor exigencia para el retador británico, quien no registraba una presentación oficial en el límite de la división welter desde abril de 2022. Tras realizar incursiones en la categoría de los pesos medianos y sostener compromisos en las 150 libras, el equipo técnico del invicto europeo tuvo que estructurar un campamento de preparación física orientado a reducir el kilaje necesario antes del registro oficial en Nevada.

El reto físico de Conor Benn para dar las 147 libras

El proceso para marcar el límite de la división requirió de una dieta estricta de 15 semanas por parte del retador. En las declaraciones recogidas por la prensa especializada durante la jornada del pesaje, Conor Benn describió las dificultades experimentadas en el tramo final de su campamento, comparando el desgaste físico con haber atravesado “los pozos del infierno” y sostener “una pelea con Satanás” para cumplir con el peso reglamentario de la velada.

A pesar de las dudas expresadas por los analistas del deporte previo al evento, el atleta europeo superó la prueba médica y celebró el resultado con un gesto de desahogo sobre la báscula. El propio retador confirmó en sus impresiones ante los medios que este compromiso marcará su última presentación dentro de las 147 libras, antes de concretar su ascenso definitivo hacia divisiones superiores en sus siguientes pleitos profesionales.

Sigue leyendo: