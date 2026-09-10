Pitbull Cruz cataloga de circo la pelea entre Ryan y Conor

El boxeador mexicano Isaac Cruz fijó su postura sobre el ambiente promocional que rodea el enfrentamiento entre Ryan García y Conor Benn.

De cara al compromiso estelar pactado por el campeonato de peso welter del Consejo Mundial de Boxeo en Las Vegas, Pitbull Cruz evaluó el intercambio mediático entre ambos competidores antes de subir al tapiz en una jornada de relevancia para el deporte nacional e internacional.

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El choque en el T-Mobile Arena marca una de las fechas centrales del calendario pugilístico en el marco de las festividades del fin de semana de la Independencia de México. Las semanas previas al encuentro han estado dominadas por declaraciones cruzadas y roces en eventos promocionales, marco sobre el cual el excampeón capitalino compartió su análisis respecto a la responsabilidad que asumen los contendientes sobre el cuadrilátero.

La evaluación sobre la promoción y el espectáculo previo

Durante un encuentro con los medios de comunicación en la antesala de la velada en Nevada, el pugilista analizó la dinámica que ha caracterizado la campaña publicitaria de la función. A juicio de Pitbull Cruz, el enfoque puesto en las plataformas digitales y la tensión en las apariciones públicas exige que ambos atletas mantengan el mismo nivel de exigencia técnica al sonar la primera campana del combate.

Las jornadas previas al cruce incluyeron la ausencia de Ryan García a un cara a cara programado en la semana del pleito, situación que incrementó los adjetivos de su oponente en las declaraciones a la prensa. En las impresiones recogidas por los medios especializados, Pitbull Cruz expuso su perspectiva sobre el comportamiento de los protagonistas: “El espectáculo ya lo han estado haciendo, han venido haciendo el circo antes de las conferencias. Ahora, así como lo han venido haciendo, que salga la pelea”.

El factor del peso y la estrategia de combate

Más allá del aspecto mediático, la contienda plantea variables tácticas relacionadas con la categoría de peso. Conor Benn afronta un compromiso en el límite de las 147 libras, una división que ha presentado complicaciones de marcaje en el tramo final de sus campamentos de entrenamiento antes de considerar un ascenso de categoría en el futuro inmediato.

Al abordar la incidencia que puede tener el desgaste físico de la báscula en el rendimiento del peleador británico, Pitbull Cruz señaló que el equipo del campeón estadounidense debe identificar esas condiciones para desarrollar el plan de pelea sobre la superficie del ring. En sus declaraciones recogidas por los medios de comunicación, el púgil mexicano enfatizó: “Es muy buena pelea y ojalá que como se vende, así sea. Vamos a ver qué tal, cómo se ve Conor Benn deshidratado, creo que será un factor eso y ojalá lo pueda aprovechar Ryan”.

La exigencia de una función a la altura de las fechas patrias

La realización de veladas estelares a mediados de septiembre constituye una tradición de alta convocatoria comercial para la disciplina en territorio norteamericano. Para la afición y los miembros del gremio boxístico, la cartelera estelar debe reflejar la calidad competitiva que históricamente ha caracterizado los eventos organizados durante este periodo festivo.

En la parte final de sus intervenciones ante la prensa en Las Vegas, Pitbull Cruz concluyó haciendo un llamado a los protagonistas para brindar un espectáculo que corresponda a las expectativas del público global: “Que den una gran pelea, porque el mundo del boxeo se la merece. Esta fecha es muy fuerte, no nada más para México sino para todo el mundo en el boxeo y que den lo mejo para que la gente sea digna de ver una gran pelea”.

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