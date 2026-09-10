Ryan García responde a las burlas de Conor Benn sobre sus raíces: “Voy a darle una paliza”

El pugilista Ryan García respondió con contundencia a las declaraciones emitidas por el británico Conor Benn previo al enfrentamiento que sostendrán este sábado 12 de septiembre en las instalaciones del T-Mobile Arena de Las Vegas.

De cara a la velada estelar programada en el marco de las festividades del fin de semana de la Independencia de México, el monarca de la categoría welter por el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) enfatizó que los cuestionamientos sobre su ascendencia mexicana únicamente han incrementado su enfoque para retener el cinturón de las 147 libras.

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A pesar de haber nacido en territorio estadounidense, el deportista mantiene un vínculo familiar directo con la ciudad de Anáhuac, en el estado de Nuevo León, de donde son originarios sus abuelos paternos. La insistencia de su oponente por desacreditar su arraigo cultural generó una reacción directa en la concentración del campamento del actual soberano del CMB.

El orgullo por sus raíces y la respuesta a las críticas

Durante la atención a los medios de comunicación en la antesala de la función, Ryan García abordó el impacto que han tenido los comentarios sarcásticos expresados por el peleador británico en idioma español. El campeón mundial señaló que no acepta que un oponente externo intente juzgar su identidad o representación en el escenario internacional.

En las declaraciones recogidas durante la comparecencia ante la prensa en Las Vegas, Ryan García expuso su postura respecto a la actitud asumida por su rival de turno: “Significa mucho para mí. Creo que, especialmente porque él ha estado cuestionando esa parte de mí, eso despierta ese fuego que llevo dentro y hace que quiera asegurarme de darle una buena lección. Yo no estoy cuestionando sus raíces. No le estoy diciendo ‘tú no eres esto, tú no eres aquello’. ¿Quién es él para decirme que no soy mexicano? Simplemente encendió un fuego dentro de mí y voy a darle una lección para que nunca vuelva a faltarme al respeto de esa manera”.

La motivación adicional para la defensa del título en Las Vegas

El intercambio de declaraciones entre ambos campamentos ha elevado la expectativa comercial para el compromiso pautado a 12 episodios en las 147 libras.

Al evaluar de qué forma afectarán estos comentarios la dinámica sobre el cuadrilátero, Ryan García reiteró el intento de desestabilización psicológica por parte de su oponente no rindió los frutos esperados: “Definitivamente me ha dado un nivel de concentración más intenso. Así que, de alguna manera, eso se le revirtió. El sábado por la noche va a ver cuántos mexicanos realmente están conmigo”.

“Puede decir todos esos comentarios y creérselos, pero el sábado por la noche mi gente va a salir a apoyarme. Van a ver quién sale conmigo y él se va a llevar una sorpresa. Voy a asegurarme de mostrarle qué tipo de persona soy. Se va a dar cuenta y pensará que realmente soy mexicano”, cerró Ryan García.

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