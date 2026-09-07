Andy Ruiz descarta el retiro tras sufrir estrepitosa derrota

Tras ceder por decisión unánime ante el polaco Damian Knyba en el Prudential Center de Newark, el peleador mexicano-estadounidense Andy Ruiz confirmó que no contempla poner fin a su carrera profesional.

Pese a los cuestionamientos y sugerencias de retiro expresadas por un sector de la afición tras su retorno al cuadrilátero, el exmonarca unificado de los pesos pesados garantizó que reanudará sus entrenamientos para buscar nuevas oportunidades en la categoría.

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El choque en territorio estadounidense marcó la reaparición del púgil tras mantenerse alejado de la actividad competitiva durante más de dos años. El resultado adverso frenó las aspiraciones inmediatas del excampeón dentro de la división, aunque el propio deportista utilizó sus plataformas digitales para fijar su postura sobre el futuro de su trayectoria en el boxeo profesional.

El mensaje en redes sociales y la disculpa a sus seguidores

A través de su cuenta oficial en la red social Instagram, Andy Ruiz emitió un comunicado dirigido a la afición en el que abordó el resultado del combate y descartó una despedida definitiva del deporte. En la publicación difundida horas después de la función en Nueva Jersey, el boxeador asumió la responsabilidad por el desempeño mostrado sobre el tapiz.

En las impresiones compartidas en su perfil de Instagram, Andy Ruiz ofreció disculpas a su público y ratificó la intención de continuar con su carrera deportiva: “Les pido perdón a todos mis fans y seguidores; no fue mi noche, pero nunca me rendiré y seguiré luchando hasta el final. Le doy gracias a Dios por todo lo que ha hecho y sé que aún tiene planes para mí; volveré más fuerte pronto. Lo siento”.

El panorama de Andy Ruiz en los pesos pesados

Con la conclusión de esta velada en Nueva Jersey, el registro profesional de Andy Ruiz quedó configurado en 35 victorias, tres derrotas y un empate, contabilizando 22 triunfos por la vía del nocaut. El resultado extiende una etapa de reducida frecuencia sobre el ring desde la conquista de los títulos mundiales en junio de 2019 ante Anthony Joshua.

A pesar de las opiniones surgidas tras el evento, Andy Ruiz mantiene la convicción de reordenar su campamento de trabajo para disputar nuevos compromisos en las 200 libras. La prioridad del equipo técnico se enfoca en evaluar las condiciones físicas del atleta antes de definir la fecha y el rival para su siguiente presentación profesional.

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