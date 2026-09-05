Andy Ruiz tuvo una deslucida vuelta al ring y cargó con la derrota

El peleador mexicano-estadounidense Andy Ruiz tuvo un retorno adverso al cuadrilátero tras caer por decisión unánime ante el polaco Damian Knyba en las instalaciones del Prudential Center en Newark, Nueva Jersey.

El pleito marcó la reaparición del excampeón unificado de los pesos pesados tras una inactividad prolongada de dos años, donde terminó cediendo en las tarjetas oficiales con puntuaciones de 117-110, 114-113 y 114-113 a favor de su oponente.

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El enfrentamiento estuvo condicionado por las diferencias en la envergadura física de ambos competidores. Knyba, de 2.01 metros de estatura y un alcance de 86 pulgadas, estableció el ritmo del combate utilizando el jab de izquierda en retroceso para impedir que Andy Ruiz ingresara a la distancia corta. A pesar de los intentos del peleador de 36 años por acortar los espacios y atacar la zona media, el uso de los desplazamientos laterales por parte del europeo frustró las combinaciones de poder en la primera mitad del encuentro.

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La caída en el séptimo asalto y el desenlace de las tarjetas

El momento definitivo de la contienda se produjo en el séptimo episodio, cuando Knyba conectó una combinación directa de izquierda y derecha sobre el rostro del exmonarca. El impacto envió a Andy Ruiz a la lona, obligando al juez a realizar la cuenta de protección antes de que el pugilista lograra reincorporarse para aguantar la presión en los segundos finales del round.

How did he survive?! ?



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Pese a registrar un intento de respuesta en el octavo asalto mediante golpes de poder al torso de su rival, la falta de continuidad en las combinaciones impidió que el pleito cambiara de rumbo. En la parte final del combate, Knyba recuperó el control con la mano izquierda en jab desde la distancia, asegurando la victoria en la deliberación de los jueces tras completar los 12 episodios pactados sobre el tapiz.

Reacciones de los protagonistas y análisis del combate

Al concluir la función en Nueva Jersey, ambos pugilistas compartieron sus impresiones sobre la ejecución táctica presentada durante el enfrentamiento. En declaraciones recogidas por el periódico The Guardian, Damian Knyba analizó la estrategia empleada tras el derribo propinado en el séptimo asalto: “Pensé que la pelea había terminado. No quería cometer el mismo error que cometió Anthony Joshua al lanzarme a ciegas. Quería mantenerme disciplinado, guardar la distancia y seguir haciendo lo que estaba haciendo”.

Por su parte, el excampeón asumió la responsabilidad de haber aceptado un cruce exigente para su reaparición, aunque reiteró que mantendrá sus metas dentro de la categoría. Andy Ruiz valoró las dificultades de su compromiso: “Fue solo una larga inactividad y un gran oponente. No quería tomar una pelea fácil, por eso acepté a Damian. Es un tipo grande, pero tenemos que tomar riesgos”.

El escenario para los pesos pesados tras la velada en Newark

La victoria coloca a Damian Knyba con un registro profesional de 18 triunfos y una derrota con 11 nocauts, posicionándolo como un nombre a seguir dentro del panorama internacional tras haber sufrido su único tropiezo ante el alemán Agit Kabayel.

El boxeador radicado en Estados Unidos logró defender su distancia de forma constante para sumar la presentación de mayor relevancia en su historial.

En contraste, el resultado complica la planeación deportiva de Andy Ruiz en el marco de su contrato con la promotora Matchroom Boxing. Tras registrar una inactividad de 762 días desde su empate ante Jarrell Miller en agosto de 2024, el peleador buscará evaluar las condiciones físicas de su campamento con miras a determinar los siguientes pasos en su carrera profesional dentro de las 200 libras.

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