Lester Martínez tendrá que esperar para enfrentar al ganador entre Canelo y Mbilli

El pugilista guatemalteco Lester Martínez deberá realizar al menos una contienda previa antes de disputar el campeonato absoluto de la categoría súper media del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Aunque el peleador manifestó su intención de desafiar de forma directa al vencedor del combate entre el mexicano Saúl “Canelo” Álvarez y el francés Christian Mbilli, la agenda del organismo rector contempla una ruta diferente para los meses finales del año.

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La postura directiva sobre el panorama en las 168 libras fue detallada por el presidente del CMB, Mauricio Sulaimán, el dirigente explicó que las resoluciones adoptadas en la asamblea del año anterior sufrieron ajustes debido a la actividad registrada en la división. Ante la programación de la pelea titular entre Mbilli y Canelo para el 31 de octubre, la entidad considera pertinente que Lester Martínez suba nuevamente al ring antes de acceder a la oportunidad estelar.

“Vamos a esperar. Hubo cambios importantes en lo que se dictaminó en la convención anterior a lo que ya está sucediendo en este momento. Lo más seguro es que Lester tenga que hacer una pelea porque Canelo contra Mbilli es hasta octubre, el 31, y después viene el cierre del año. Entonces es muy probable que Lester vuelva a subir al ring”.

Resoluciones oficiales y la defensa del título interino

La ruta reglamentaria hacia la faja absoluta se determinará de forma oficial durante la celebración de la 64 Convención Anual del CMB, fijada del 8 al 13 de noviembre en Acapulco, México.

En dicho evento la directiva revisará las posiciones en las clasificaciones mundiales y ordenará las peleas mandatorias una vez conocido el resultado de la función en Medio Oriente. Cabe recordar que Lester Martínez conquistó la corona interina ante Immanuwel Aleem y recientemente viene de ratificar su estatus al detener en diez asaltos al croata Luka Plantic.

El reconocimiento a la trayectoria del pugilista guatemalteco

Durante la evaluación sobre el rendimiento del atleta, la presidencia del organismo rector resaltó el impacto que han tenido sus presentaciones recientes en la escena internacional.

Mauricio Sulaimán valoró la evolución técnica mostrada por el peleador frente a oponentes de exigencia: “Muy bien Lester, es un boxeador muy fuerte, se dio a conocer en aquella cartelera en Las Vegas cuando Canelo peleó con Crawford, tuvo una pelea con Mbilli, un peleón que lo dio a conocer al mundo. A partir de ahí capturó el título interino, ya lo defendió y estoy muy orgulloso de Lester Martínez. Es un ídolo, el primer campeón en la historia de Guatemala y se nota ese desfile que se dio el domingo con miles de personas que es un boxeador que tiene mucho para dar”.

El dirigente insistió en que el escenario definitivo para la división se resolverá en territorio mexicano: “En la convención se determinará la situación en peso súper medio. En noviembre ya habrá peleado Canelo, ya se tendrá un panorama más claro de qué sucederá en esa división”. Con este panorama, Lester Martínez continuará con sus jornadas de entrenamiento activo a la espera de confirmación sobre la fecha y el rival para su siguiente compromiso.

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