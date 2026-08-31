Lester Martínez busca enfrentamiento contra Canelo Álvarez

El pugilista guatemalteco Lester Martínez dio un paso firme dentro de la división de los pesos súper medianos tras concretar la primera defensa del campeonato interino avalado por el Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Luego de detener en diez episodios al croata Luka Plantic en el escenario del Galen Center de la Universidad del Sur de California en Los Ángeles, el peleador centroamericano declaró su disposición de medirse ante el ganador del enfrentamiento entre el mexicano Saúl “Canelo” Álvarez y el francés Christian Mbilli.

Suscríbete a DAZN aquí y no te pierdas lo mejor del BOXEO

Al concluir el compromiso en territorio estadounidense, el boxeador abordó el panorama inmediato para su trayectoria dentro del organismo rector. En declaraciones sobre el cuadrilátero, Lester Martínez explicó el cumplimiento de las obligaciones reglamentarias previo a buscar el título absoluto: “Ya cumplimos con una defensa que el CMB nos puso porque eran dos, ya cumplimos con una, pero ahorita estaríamos creo que a la espera entre Canelo y Mbilli, porque estamos aptos para ellos”.

AND STILL ??



Lester Martinez broke Luka Planti? down round after round until the referee waved it off. The WBC super middleweight title stays with the pride of Guatemala.#MartinezVsPlantic pic.twitter.com/SYDVDsvxYW — BoxingScene.com (@boxingscene) August 30, 2026

La postura ante el monarca regular y la convención del CMB

El panorama para resolver la retaduría oficial se definirá durante la celebración de la 64 Convención Anual del organismo rector, la cual se llevará a cabo durante el mes de noviembre en Acapulco, México.

En dicha reunión directiva se revisarán los estatus de las peleas mandatorias una vez que se conozca el resultado del choque entre Canelo Álvarez y Christian Mbilli programado para el 31 de octubre.

"TODAY WE DEFENDED WHAT'S OURS" ??



Lester Martinez speaks to his people after the win. To the Chapines in the building, the fans who travelled from every state, and everyone back home in Guatemala, this one was for all of you. ¡Vamos Guate!#MartinezVsPlantic #ProBoxTV pic.twitter.com/Rmk92GSiH0 — ProBox TV (@ProBox_TV) August 30, 2026

Al ser consultado sobre sus preferencias respecto al oponente para disputar la faja regular de las 168 libras, Lester Martínez enfatizó que cualquier escenario resulta favorable para sus objetivos profesionales. En las impresiones el peleador guatemalteco manifestó su convicción de medirse a las principales figuras del peso súper mediano: “Cualquiera de los dos me conviene. Hay una siguiente pelea pendiente, hay un campeón y quiero demostrar que yo también puedo”.

Antecedentes en el cuadrilátero y aspiraciones internacionales

La victoria sobre Luka Plantic ratificó la capacidad de resistencia y volumen de golpeo que posee el atleta en el tramo final de los combates. Lester Martínez ya registra antecedentes competitivos frente a Christian Mbilli tras haber protagonizado un enfrentamiento directo en 2025, antecedente que le brinda confianza al grupo de trabajo ante la posibilidad de pactar un segundo capítulo por la corona ecuménica.

La determinación final sobre la oportunidad titular dependerá de las resoluciones dictaminadas por los comités de clasificaciones del CMB en su asamblea anual. Mientras tanto, Lester Martínez permanecerá en fase de entrenamiento activo a la espera del dictamen reglamentario que determine la fecha de su siguiente choque en las 168 libras.

Sigue leyendo: