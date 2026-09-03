Vaquero Navarrete sostuvo su primer careo ante Foster y dejó las cosas claras con fuerte mensaje
El Vaquero Navarrete tiene los objetivos claros, incluso reveló la estrategia para que su rival no sea tan evasivo en el pleito
El boxeador mexicano Emanuel Vaquero Navarrete tuvo su primer cara a cara oficial frente al estadounidense O’Shaquie Foster durante la presentación del combate de unificación que sostendrán el próximo 24 de octubre en el Frost Bank Center de San Antonio.
Durante el encuentro promocional, el monarca de las 130 libras envió un mensaje directo sobre la postura táctica que asumirá sobre el cuadrilátero frente a un adversario caracterizado por su estilo defensivo.
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El enfrentamiento pondrá en juego los títulos de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) que posee el peleador mexicano, junto con el cinturón del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en poder de Foster.
Ante los cuestionamientos sobre el desplazamiento constante de su oponente sobre el ring, Vaquero Navarrete garantizó que buscará el intercambio de golpes desde el primer asalto.
En las declaraciones recogidas por los medios presentes, el púgil mexicano detalló la preparación mental para neutralizar el planteamiento de su rival: “Yo creo que va a depender mucho de los primeros episodios en la pelea, creemos firmemente en que cualquier peleador en una pelea importante siempre va a optar por su plan A, va a asegurar de alguna forma la victoria. Sin embargo hemos trabajado o estamos trabajando y vamos a seguir trabajando para superar cualquier adversidad dentro de la pelea”.
La estrategia para forzar el combate en San Antonio
La posibilidad de que Foster mantenga un ritmo evasivo para buscar el triunfo por la vía de los puntos llevó a que la esquina mexicana contemple ajustar la presión ofensiva. Vaquero Navarrete afirmó que asumirá los riesgos necesarios en la distancia corta para obligar a su contrincante a mantenerse en el intercambio directo de metralla.
El boxeador de San Juan Zitlaltepec reiteró que no permitirá que la contienda caiga en la pasividad. “Si él no viene a combatir, si él trata de ganar por puntos una pelea fácil, una pelea sin complicársela tanto, vamos a tratar de obligarlo a pelear, vamos a ir a poner la cara enfrente para que nos golpee y también intentar golpearlo. Entonces va a ser una pelea un poco complicada, va a ser muy difícil, pero sin embargo estoy con la mentalidad de venir a proponer combate desde el primer episodio, a intentar conectar mis golpes y a imponer el ritmo de la pelea”.
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