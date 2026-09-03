Ryan García dice que no le interesa sustituir al Canelo Álvarez en las fechas conmemorativas mexicanas

El pugilista estadounidense Ryan García aclaró su postura respecto al protagonismo en las fechas conmemorativas del boxeo internacional, tradicionalmente encabezadas por Saúl “Canelo” Álvarez.

De cara a sus próximos compromisos sobre el cuadrilátero, el monarca welter del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) enfatizó que no busca desplazar a ningún colega, aunque reconoce que la disciplina atraviesa por una transición natural entre distintas generaciones de peleadores.

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El ajuste en el calendario anual del deporte se hizo evidente con la reprogramación de las jornadas estelares de la temporada. Con Canelo Álvarez enfocado en su duelo del 31 de octubre frente a Christian Mbilli en territorio saudí, las fechas del mes de mayo y septiembre quedaron ocupadas por otros enfrentamientos de alto perfil.

En este escenario, Ryan García asumió el turno estelar para la velada de septiembre frente al británico Conor Benn, asegurando que su objetivo principal es contribuir al crecimiento de la disciplina.

Al evaluar este panorama durante un diálogo concedido al medio especializado Fight Hub, Ryan García explicó la percepción que tiene sobre la evolución de los estelaristas en la industria del boxeo: “No intento pensar demasiado en quitarle las fechas a alguien. Siento que en la vida siempre existe un cambio de guardia y alguien tiene que convertirse en el sucesor de alguna manera. Estoy aquí para seguir elevando el deporte y evolucionando con él”.

Proyección de carteleras estelares para la temporada 2027

El horizonte deportivo para el peleador californiano contempla la posibilidad de encabezar funciones de gran escala durante el fin de semana del 5 de mayo de 2027. Las opciones en la agenda incluyen contiendas de unificación frente a campeones como Teófimo López o Devin Haney, siempre que logre superar con éxito sus compromisos previos dentro de las 147 libras.

La posibilidad de asumir esas fechas conmemorativas representa un compromiso de exigencia técnica y organizativa para el equipo de trabajo del peleador.

Ryan García reiteró su disposición para garantizar espectáculos competitivos en caso de pactar combates en esas jornadas: “Eso estaría increíble. Si voy a ocupar esas fechas, pueden estar seguros de que enfrentaré a grandes peleadores y me aseguraré de que los eventos siempre sean especiales. También llevaré mi mejor versión a cada pelea. Así que, como dije, estaré listo para esas oportunidades cuando se presenten”.

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