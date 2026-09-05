Katie Taylor cuelga los guantes con un último triunfo a casa llena

La pugilista irlandesa Katie Taylor puso fin a su trayectoria profesional ante 83,000 espectadores reunidos en las instalaciones del estadio Croke Park de Dublín. En su última presentación sobre el cuadrilátero, la peleadora local superó por decisión unánime a la francesa Flora Pili, logrando capturar por tercera ocasión en su carrera el campeonato indiscutido de la división de los pesos superligero.

El enfrentamiento estuvo marcado por el control táctico de la boxeadora local desde los primeros asaltos del combate.

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Katie Taylor impuso el ritmo de la contienda mediante el manejo de la distancia, la velocidad en la ejecución de las combinaciones y los desplazamientos constantes para evitar el avance de su oponente, quien llegó al compromiso en calidad de invicta dentro del terreno profesional.

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Dominio táctico y resolución de las tarjetas oficiales

A pesar de los intentos de Flora Pili por acortar la distancia y presionar en la zona media, las combinaciones de la campeona frenaron las intenciones de la retadora. El momento de mayor exigencia para la atleta local ocurrió durante el séptimo episodio, cuando la peleadora gala logró conectar una mano izquierda seguida de un uppercut que obligó a la veterana a reajustar su postura defensiva sobre el tapiz.

Tras superar la presión del séptimo round, la experiencia de Katie Taylor le permitió retomar el control del centro del ring hasta el cierre del décimo asalto, donde ambas competidoras intercambiaron golpes contra las cuerdas en los segundos finales. Las tarjetas de los jueces confirmaron el dominio de la irlandesa con puntuaciones oficiales de 100-90, 100-90 y 98-91.

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En las impresiones posteriores al combate recogidas por la señal oficial de la transmisión en vivo, Katie Taylor reflexionó sobre el significado de concluir su carrera deportiva ante la afición de su país natal: “Poder cerrar este ciclo en Croke Park, con la presencia de mi gente y con el trabajo cumplido sobre el ring, representa la culminación perfecta para todos estos años de dedicación al deporte”.

Ireland’s Katie Taylor, left, connects a jab on Flora Pili of France during their super lightweight world title fight in Dublin, Saturday, Sept. 5, 2026. (AP Photo/Peter Morrison)

El legado deportivo y los hitos en el boxeo profesional

La victoria en Dublín consolidó a Katie Taylor como la primera atleta en la historia del boxeo femenino en obtener campeonatos indiscutidos en tres ocasiones distintas, registrando dos etapas de hegemonía en la categoría superligero y una en la división de los pesos ligero. Su trayectoria en el ámbito profesional comenzó en 2016, luego de haber conquistado la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 dentro del campo amateur.

Dentro de su registro estadístico destaca la superación de su única derrota profesional ante la británica Chantelle Cameron en 2023, resultado que logró desquitar meses después para recuperar los cetros de las 140 libras. Asimismo, la trilogía disputada frente a la puertorriqueña Amanda Serrano entre 2022 y 2025 estableció precedentes de asistencia y transmisión para la disciplina, incluyendo la primera función estelar femenina celebrada en el Madison Square Garden de Nueva York.

WHAT A MOMENT FOR KATIE TAYLOR ?



The legend says her final farewell to the crowd and lays her gloves down in the ring ? pic.twitter.com/XSUUBlK4SS — Ring Magazine (@ringmagazine) September 5, 2026

Con esta presentación en territorio irlandés, Katie Taylor cierra una etapa de transformación para el deporte femenino internacional, pasando de sus inicios en los torneos juveniles locales hasta convertirse en el referente principal de las carteleras globales de la disciplina.

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