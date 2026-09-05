Puertas abiertas para ver al Canelo Álvarez en el Azteca: “Es un sueño para todo boxeador mexicano”

El entrenador mexicano Eddy Reynoso se pronunció sobre la posibilidad de que Saúl “Canelo” Álvarez encabece una función de boxeo profesional en las instalaciones del Estadio Azteca.

Tras las intenciones manifestadas por la directiva del inmueble en la capital mexicana para albergar espectáculos deportivos de gran magnitud, el líder del Team Canelo calificó como un compromiso moral y una meta profesional concretar una presentación ante la afición mexicana en dicho escenario.

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Durante una entrevista concedida al periodista Iñaky Arzate para la cadena Box Televisa, Eddy Reynoso analizó el valor simbólico de presentarse en el recinto capitalino. Al recordar la velada histórica protagonizada por Julio César Chávez en la década de 1990, el estratega jalisciense reconoció el impacto de aquel acontecimiento en la cultura deportiva nacional y ratificó la intención de emular ese antecedente en la trayectoria de su representado.

Eddy Reynoso enfatizó la relevancia de concretar el pleito en la Ciudad de México: “La verdad es un sueño para todo boxeador mexicano lo que hizo Julio César Chávez en aquel tiempo, yo era un adolescente y fue algo muy bonito. Nosotros lo hicimos con Saúl ahí en Guadalajara en el Estadio Akron. Creo que tenemos que, por obligación, ir a pelear a México al Estadio Azteca”.

Viabilidad en la agenda y metas del equipo técnico

El panorama competitivo para Canelo Álvarez contempla compromisos internacionales en el corto plazo, incluyendo el enfrentamiento pautado para el próximo 31 de octubre frente a Christian Mbilli por la faja súper media del Consejo Mundial de Boxeo. Sin embargo, la esquina técnica considera que la planificación de las siguientes contiendas en la carrera del peleador tapatío permite integrar una fecha estelar en el Coloso de Santa Úrsula.

Al evaluar las opciones para concretar el acuerdo comercial en los siguientes ciclos de competencia, Eddy Reynoso concluyó que la velada en la capital de su país representa un objetivo claro para la delegación mexicana: “Mira, sería un sueño más cumplido. Creo que esa pelea se tiene que dar en cualquier momento”.

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