Julio César Chávez ve con entusiasmo que el Canelo Álvarez pueda pelear en el Estadio Azteca

El exboxeador mexicano Julio César Chávez evaluó la posibilidad de que su compatriota Saúl “Canelo” Álvarez encabece una función de boxeo profesional en las instalaciones del Estadio Azteca.

Tras la invitación formal formulada por el empresario Emilio Azcárraga Jean para utilizar el recinto capitalino en una cartelera de escala internacional, el histórico referente del deporte nacional afirmó que el tapatío cuenta con el respaldo popular necesario para convocar a la afición en las tribunas.

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La propuesta surge dentro de un plan de gestión orientado a diversificar las actividades del inmueble tras las obras de remodelación ejecutadas para la Copa Mundial de la FIFA 2026. La intención de las autoridades administrativas radica en transformar la cancha en un escenario recurrente para disciplinas distintas al fútbol, tomando como antecedente las veladas multitudinarias que han marcado la historia del recinto.

La lectura de Julio César Chávez sobre el poder de convocatoria

Durante un diálogo concedido al periodista Iñaky Arzate para la cadena Box Televisa, Julio César Chávez reaccionó de forma favorable al planteamiento de realizar un evento estelar encabezado por el monarca de las 168 libras. Al ser cuestionado sobre la viabilidad de repetir una jornada de gran asistencia en la capital del país, el gran campeón mexicano respaldó las condiciones del peleador jalisciense.

En las declaraciones recogidas por el medio Box Televisa, Julio César Chávez argumentó las razones por las cuales considera factible la realización del espectáculo: “¿Por qué no? Yo pienso que sí, pienso que Canelo tiene el arrastre para llenar el Estadio Azteca y hacer una muy buena pelea”. Para el excampeón en tres divisiones, la presencia del tapatío en el escenario capitalino representaría un hito relevante en el cierre de su trayectoria profesional.

El antecedente histórico de 1993 y la capacidad del recinto

La referencia sobre una función pugilística en el Coloso de Santa Úrsula se remonta al 20 de febrero de 1993, fecha en que Julio César Chávez se enfrentó al estadounidense Greg Haugen. En aquella jornada, el inmueble registró una asistencia oficial de 132,247 espectadores, estableciendo una marca de presencia de aficionados para un combate de boxeo profesional en territorio nacional.

Sin embargo, las reformas en la infraestructura del estadio han modificado el aforo total de las graderías, fijando la capacidad actual en aproximadamente 87,000 localidades. Aunque el montaje de la estructura sobre el terreno de juego permite incrementar el número de asientos disponibles alrededor del cuadrilátero, las cifras operativas imposibilitan la superación del registro impuesto en la década de 1990.

Al evaluar las diferencias en la configuración del recinto, Julio César Chávez concluyó en su intervención que el impacto de la presentación mantendrá un valor simbólico para el boxeo nacional: “Ya no se va a poder romper el récord de eso, es imposible, ya el Azteca se hizo más chico. Pero sería algo también grandioso para Canelo”.

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