Manny Pacquiao en negociaciones para cerrar el año ante Shakur Stevenson

El exmonarca filipino Manny Pacquiao contempla realizar un retorno a la actividad profesional antes de que concluya el año 2026.

Los representantes del peleador asiático mantienen conversaciones formales para concretar un enfrentamiento de alto perfil frente al estadounidense Shakur Stevenson, actual poseedor de un cetro mundial en la categoría de los pesos superligero.

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Las negociaciones entre ambas partes han avanzado durante las últimas semanas con la meta de integrar el combate dentro de una función de escala internacional. De acuerdo con los informes iniciales sobre el acuerdo contractual, la cartelera proyecta una distribución global para el cierre de la temporada competitiva.

Conversaciones avanzadas para una función internacional a finales de año

El avance de las discusiones entre los campamentos fue revelado por la prensa especializada en la disciplina. En el reporte difundido por el portal BoxingScene, se detalló la viabilidad de concretar el cruce sobre el cuadrilátero: “Según supo Boxing Scene el viernes, Manny Pacquiao se encuentra en negociaciones avanzadas para regresar al ring antes de fin de año en una cartelera de alto perfil y distribución internacional”.

Dentro de la misma publicación del medio deportivo, un funcionario vinculado a la organización confirmó que el campeón invicto en cuatro divisiones figura entre las opciones principales para el evento: “El campeón récord de ocho divisiones podría pelear contra el invicto campeón de cuatro divisiones, Shakur Stevenson”. La fuente citada por BoxingScene añadió que el nombre del norteamericano es “uno de los nombres que se barajan” en la lista de candidatos finales.

Las condiciones de peso y la actualidad deportiva de ambos peleadores

Un aspecto central en la mesa de negociación abarca la fijación de la categoría de peso en la que se pactaría el enfrentamiento. A sus 47 años de edad, Manny Pacquiao busca competir en el límite habitual de la división welter, fijado en las 147 libras. Las posturas iniciales descartan que el peleador filipino acepte un peso pactado inferior a las 145 libras debido a las exigencias físicas del campamento.

La trayectoria de Manny Pacquiao registra su última presentación oficial en julio de 2025, fecha en que cayó por puntos frente a Mario Barrios en un intento por conquistar la faja de la categoría avalada por el Consejo Mundial de Boxeo. Pese al resultado adverso en dicho compromiso, el pugilista oriental mantiene la intención de dispute nuevamente un cetro ecuménico antes de poner fin a su carrera.

La búsqueda de un nuevo título y el panorama de Shakur Stevenson

Por su parte, Shakur Stevenson afronta la necesidad de asegurar un oponente de trascendencia mediática tras incorporarse a la promotora Zuffa Boxing. El peleador estadounidense obtuvo la corona superligero de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) en enero pasado al derrotar a Teófimo López, aunque las gestiones posteriores para unificar títulos frente a Devin Haney no lograron llegar a un acuerdo contractual.

La posibilidad de medirse contra la leyenda asiática representa una oportunidad estratégica para el monarca de la OMB en el mercado internacional. Mientras las conversaciones avanzan entre las promotoras involucradas, la delegación de Manny Pacquiao mantiene abiertas las opciones en su agenda, incluyendo las gestiones para una eventual revancha de exhibición frente a Floyd Mayweather Jr. proyectada hacia el año 2027.

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