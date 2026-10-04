Taylor Swift regresa a la cima del Billboard 200 con “The Life of a Showgirl: The Encore”

El exitoso álbum “The Life of a Showgirl” de Taylor Swift recuperó el primer puesto de la lista Billboard 200 —lugar que no ocupaba desde enero— tras el lanzamiento de su edición ampliada, “The Life of a Showgirl: The Encore”, la cual incorpora cuatro temas adicionales. Con este impulso, el disco alcanza su decimotercera semana en el número uno.

Según datos del medio especializado en música, en su primera semana, la edición ampliada logró recaudar 173,000 unidades equivalentes. Este desempeño estuvo impulsado principalmente por el consumo en streaming de las cuatro nuevas canciones, ya que las copias físicas aún no han salido a la venta y las transacciones se han limitado a descargas digitales.

Según los datos de Billboard y Luminate: Las ventas tradicionales de álbumes sumaron 21,000 unidades. A esto se le suma que la transmisión en streaming representó la mayor parte de las ganancias, con unidades SEA que alcanzaron las 136,000, lo que equivale a 138,79 millones de reproducciones oficiales bajo demanda.

Además, el nuevo sencillo de Swift, “Patient Zero”, cuyo videoclip fue coprotagonizado por Dakota Johnson y Colin Farrell y estrenado en los MTV Video Music Awards, apunta a debutar también en el número 1 del Billboard Hot 100.

Panorama del Billboard 200

Previamente, el álbum había liderado la lista por última vez en la semana que finalizó el 10 de enero de 2026, cerrando entonces doce semanas en la cima tras su lanzamiento en octubre de 2025. Con este nuevo récord, “Showgirl” afianza su posición en la discografía de la artista, aunque su mayor marca histórica sigue perteneciendo a “The Tortured Poets Department” con 17 semanas en el primer puesto (mientras que “1989” y “Fearless” registran 11 semanas cada uno).

Entre los lanzamientos que ingresaron al top 10 esta semana, la competencia fue muy ajustada:

“Popstar” de Tinashe se ubicó en el número seis con 35,500 unidades.

se ubicó en el número seis con 35,500 unidades. “Silver Sands Marina” de Kenny Chesney se situó muy cerca, en el número siete, con 35.000 unidades, impulsado por su sencillo “Carry On”, que se convirtió en su canción número 34 en liderar la radio country.

El resto de los primeros puestos incluye a Olivia Rodrigo en el número dos (con “You Seem Pretty Sad for a Girl in Love” y 67,000 unidades), seguida por Ella Langley (número tres), Morgan Wallen (número cuatro), Noah Kahan (número cinco), Olivia Dean (número ocho), otro disco de Kahan (“Stick Season” en el número nueve —convirtiéndolo en el único artista con dos álbumes simultáneos en la zona alta—) y Drake cerrando el top 10.

Por su parte, el líder de la semana anterior, “Bass Persuades” de Miley Cyrus, salió directamente del top 10.

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