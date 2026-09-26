Dakota Johnson revela cómo fue trabajar junto a Taylor Swift en “Patient Zero”

A solo unas horas del estreno del nuevo videoclip musical de “Patient Zero” en la gala de los VMAs 2026, la actriz Dakota Johnson se sinceró sobre la experiencia de haber sido dirigida por su amiga, y ahora colega, Taylor Swift.

Las preguntas sobre su colaboración con la ganadora del Grammy tuvieron lugar durante la premiere de la cinta “Verity”, donde Johnson comparte créditos con Anne Hathaway.

De acuerdo con el testimonio de Dakota, se llevó una grata sorpresa al ser dirigida por Swift, pues además de contar con una complicidad que data desde hace varios años atrás, su profesionalismo la respalda.

“Trabajar con tus amigos es como lo más divertido del planeta porque nos conocemos desde hace mucho tiempo, respetamos mutuamente nuestras mentes creativas (…) Poder trabajar a su lado, apoyarla, ayudarla y ser alguien a quien ella le dice lo que tiene que hacer es maravilloso“, comentó ante los micrófonos de Variety.

Pese a la dedicación y atención al detalle de Taylor Swift, Dakota Johnson aseguró que las risas y los momentos divertidos no faltaron en el set de grabación.

“Taylor y yo somos amigas desde hace mucho tiempo y somos muy cercanas, y decidimos trabajar juntas y fue genial (…) Normalmente diría: ‘No trabajes con tus amigos’, pero nosotras trabajamos muy bien juntas. Fue muy divertido. Muy divertido. Fue lo mejor. Lo pasamos de maravilla“, comentó más tarde al portal Fangirl Nation.

Fue el pasado 24 de septiembre cuando la estrella pop compartió un adelanto del videoclip de apenas 13 segundos. En ellos se develó a Dakota Johnson y Colin Farrell como protagonistas del audiovisual, contando con la participación de Swift en algunas de las escenas.

Sin embargo, el lanzamiento oficial tendrá lugar el próximo 27 de septiembre durante la gala de los VMAs 2026. Además de dicho estreno, la artista criada en Nashville recibirá el premio inaugural MTV VMA Artist Director Honors.

De acuerdo con el comité, se trata de un nuevo galardón creado “para celebrar a los artistas musicales cuyo trabajo detrás de la cámara expande las posibilidades del videoclip y la narrativa visual.”

Seguir leyendo:

• Taylor Swift sorprende con adelanto de “Patient Zero” con Dakota Johnson y Colin Farrell

• Dakota Johnson sorprende como Marilyn Monroe en primer vistazo de su nueva biopic

• Taylor Swift hace una aparición sorpresa en “Law & Order: SVU” durante los Emmy 2026