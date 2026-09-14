Taylor Swift hace una aparición sorpresa en “Law & Order: SVU” durante los Emmy 2026

La gala de los Premios Emmy 2026 celebrada en el Peacock Theater de Los Ángeles estuvo marcada por una pregunta que todos se hacían: ¿asistiría Taylor Swift? La icónica cantante de pop había sido nominada por primera vez en una década, y aunque sus categorías se entregaron en los “Creative Arts Emmy Awards” el 5 y 6 de septiembre, la incógnita sobre su presencia en los Primetime Emmys del lunes mantuvo en vilo a fans y asistentes.

La estrella de “Law & Order: Special Victims Unit” y presentadora de la gala, Mariska Hargitay, se encargó de resolver el misterio con la ayuda de una colaboradora inesperada: la propia Taylor Swift, quien hizo una aparición estelar en un divertido sketch ambientado en la mítica serie policial.

Taylor Swift aparece en la “Law & Order: SVU” durante la 78.ª edición de los Premios Emmy, el lunes 14 de septiembre de 2026, en el Teatro Peacock de Los Ángeles.

Crédito: Foto AP/Chris Pizzello.

Sobre el segmento

En el segmento pregrabado que se emitió a mitad de la ceremonia, Hargitay y sus compañeros de SVU —Ice T, Kelli Giddish, Peter Scanavino y Aimé Donna Kelly— intentaron deducir el paradero de la cantante al más puro estilo Swiftie.

Entre gritos y deducciones, el equipo conectó pistas aparentemente inconexas: las siete nominaciones de “Abbott Elementary”, su sexta temporada, el número de la suerte de Swift (el 13), las 13 nominaciones de DTF St. Louis y la sede del partido de los Kansas City Chiefs, equipo del esposo de la cantante, Travis Kelce.

Sin embargo, fue la propia Swift quien apareció en escena con un elegante traje gris para poner orden, metida de lleno en su personaje. “Oigan, chicos. Esto no cuadra”, advirtió, antes de señalar que sus categorías habían sido relegadas a la ceremonia de Artes Creativas y que probablemente estaría en casa jugando con sus gatos, uno de los cuales lleva el nombre del personaje de Hargitay: Olivia Benson.

Finalmente, Hargitay ató cabos y concluyó que era imposible que Swift asistiera debido a su compromiso deportivo: “¡La respuesta ha sido la televisión todo este tiempo, porque tienen un partido!”

El sketch terminó con ambas celebrities juntas mientras sonaba el clásico efecto de sonido de “Law & Order”, y Swift confesó que ese tono era, de hecho, el de su teléfono.

La nueva entrega de “Law and Order: SVU” se estrenará en NBC el jueves 8 de octubre a las 9 pm ET.

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