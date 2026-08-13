Travis Kelce habla sobre la boda con Taylor Swift: “La mejor noche de mi vida”

En un acercamiento con los medios de comunicación por la pretemporada de la NF, Travis Kelce, estrella de los Kansas City Chiefs, habló por primera vez sobre su boda con la superestrella del pop Taylor Swift.

En su regreso al campo de entrenamiento antes de su decimocuarta temporada, Kelce no pudo ocultar su emoción y calificó la boda como “la mejor noche de mi vida”.

Sobre la boda

La ceremonia, celebrada el 3 de julio en el emblemático Madison Square Garden, fue un evento lleno de glamour, oficiado por el actor Adam Sandler.

Entre los cerca de 1,000 invitados se encontraban figuras de primer nivel como Selena Gomez, Julia Roberts, Ed Sheeran, Tom Hanks, Steven Spielberg y Bradley Cooper, entre otros.

La recepción contó con actuaciones sorpresa de Paul McCartney, Stevie Nicks y Tim McGraw, y derivó en una sesión de karaoke con premios de lujo, como bolsos exclusivos y un Chevrolet Corvelle de 1970.

Kelce confesó que casarse en el Madison Square Garden era un “sueño de infancia”, y agradeció a los propietarios del recinto por permitirles celebrar un evento privado en un lugar tan simbólico.

A pesar de las especulaciones mediáticas, la pareja logró mantener en secreto los detalles de la boda mediante invitaciones digitales con marcas de agua y acuerdos de confidencialidad. Los asistentes, sin embargo, han compartido algunos recuerdos, como la transformación del estadio en un jardín de cuento de hadas y el detalle de un pañuelo de marfil con las iniciales de los novios y la frase “Así que va a ser para siempre…”, inspirada en la canción “Blank Space” de Swift, favorita de Kelce.

La historia de amor entre el tight end y la cantante comenzó en julio de 2023, cuando Kelce asistió al concierto de la gira Eras Tour en Kansas City y trató de entregarle una pulsera con su número de teléfono. Aunque no logró conocerla en ese momento, semanas después iniciaron una relación que se consolidó con la aparición de Swift en un partido de los Chiefs en septiembre de ese año.

Tres años después, dos Super Bowls y cientos de conciertos, la pareja selló su amor en una boda que marca el inicio de una nueva etapa.

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