Amigos de Taylor Swift y Travis Kelce revelan nuevos detalles de su boda

A dos semanas de haberse celebrado la que ya es considerada “la boda real de Estados Unidos”, los secretos mejor guardados del matrimonio entre la superestrella del pop Taylor Swift y el jugador de la NFL Travis Kelce comienzan a salir a la luz.

Amigos cercanos y asistentes al exclusivo evento compartieron con medios como Page Six detalles inéditos de lo que describieron como una “noche verdaderamente legendaria” dentro del Madison Square Garden de Nueva York.

La ceremonia, celebrada el pasado 3 de julio ante más de 1,000 invitados, transformó por completo el recinto deportivo en un bosque encantado con alfombras rosadas, candelabros elegantes e iluminación tenue.

Según revelaron fuentes presenciales, uno de los momentos más emotivos y sorprendentes de la tarde ocurrió durante el intercambio de promesas. Los novios leyeron sus votos desde libros con cubiertas de oro, extendiéndose por cerca de 20 minutos cada uno. En un tierno e inesperado giro, la propia Taylor cantó una sección de sus votos matrimoniales, conmoviendo a todos los presentes.

El misticismo de la gala también estuvo marcado por la selección de sus roles principales. El icónico actor y comediante Adam Sandler, amigo de la pareja, fue el encargado de oficiar la unión jurídica y espiritual.

Rompiendo con los esquemas tradicionales, los novios prescindieron de un cortejo nupcial amplio: Austin Swift, hermano de la cantante, fungió como “padrino de honor”, mientras que Jason Kelce, hermano del ala cerrada de los Kansas City Chiefs, fue el padrino oficial. Asimismo, las hijas de Jason y Kylie Kelce enternecieron a la audiencia en su rol de damitas de honor.

Tras el emotivo “sí, quiero”, la celebración se trasladó al piso principal del Garden, adoptando la energía electrizante de un festival de música privado. Las fuentes confirmaron que la velada contó con las actuaciones en vivo de leyendas de la industria como sir Paul McCartney, Stevie Nicks, Avril Lavigne y Ice Spice, quienes extendieron el festejo hasta altas horas de la madrugada.

La oferta gastronómica estuvo a cargo de Zero Bond, uno de los restaurantes favoritos de Swift en Manhattan, deleitando a celebridades y deportistas con barras abiertas de sushi de primera calidad y alta cocina italiana.

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