Taylor Swift y Travis Kelce hicieron su primera aparición juntos tras su boda

Poco más de una semana después de haber protagonizado uno de los eventos más esperados del año, Taylor Swift y Travis Kelce hicieron su primera aparición pública convertidos en marido y mujer.

La superestrella del pop y el jugador estrella de los Kansas City Chiefs, quienes se unieron en matrimonio el pasado 3 de julio en una deslumbrante pero estrictamente resguardada ceremonia en el Madison Square Garden de Nueva York, decidieron salir de su breve retiro nupcial para celebrar el amor de unos amigos cercanos en la costa oeste.

El esperado debut de la pareja como esposos ocurrió el pasado viernes 10 de julio en Laguna Niguel, California. Los recién casados viajaron para asistir al enlace matrimonial de JuJu Smith-Schuster, jugador de los New York Giants y excompañero de Kelce, con la modelo Laura Kruk.

Taylor Swift & Travis Kelce at JuJu Smith-Schuster and Laura Kruk’s wedding today in California #taylorswift #traviskelce https://t.co/haq8HeWGUK pic.twitter.com/6PXKrri5l8 — Taylor Swift Fan (@SwiftTaylo45074) July 11, 2026

El evento, celebrado frente al océano en las exclusivas instalaciones del hotel Ritz-Carlton Laguna, ofreció el escenario perfecto para ver a unos enamorados y relajados Swift y Kelce.

Durante la celebración en California, Taylor Swift capturó las miradas reafirmando su característico estilo romántico y femenino. La intérprete lució un favorecedor vestido strapless con estampado floral en tonalidades rosadas de la firma Markarian, complementado con gafas de sol oscuras y su icónico labial rojo. No obstante, el accesorio que más llamó la atención fue su nueva argolla de matrimonio, la cual portaba orgullosa junto a su anillo de compromiso.

Por su parte, Travis Kelce lució con un traje gris carbón, camisa blanca y corbata a juego, manteniendo la sofisticación que lo caracteriza.

Testigos del evento señalaron a Page Six que la pareja compartió la mesa de la ceremonia junto a Patrick Mahomes, mariscal de campo de los Chiefs, y su esposa Brittany Mahomes. Se vio a la cantante muy sonriente, disfrutando de una copa de champagne y conviviendo amenamente con el resto de los invitados.

Aunque su propia boda contó con una lista masiva de mil invitados de la élite —donde vistieron de Christian Dior Alta Costura diseñados por Jonathan Anderson, y asistieron estrellas como Gigi Hadid, Bradley Cooper, Ed Sheeran y Selena Gomez—, la seguridad fue tan estricta que no se han filtrado imágenes, haciendo que esta aparición en California sea el primer vistazo oficial como marido y mujer.

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