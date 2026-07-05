¿Cuál fue la canción que interpretó Paul McCartney en la boda de Taylor Swift y Travis Kelce?

La boda entre la superestrella del popTaylor Swift y el jugador estrella de la NFL Travis Kelce se ha consolidado como el evento del año, no solo por su despliegue de celebridades, sino por los momentos históricos que regaló a los asistentes. El mayor de ellos ocurrió durante la recepción del viernes 3 de julio, cuando Paul McCartney subió al escenario para brindar una presentación inolvidable a la pareja con un clásico de The Beatles.

Según revelaron fuentes exclusivas a Page Six, el legendario músico de 84 años deleitó a los presentes interpretando “I Want to Hold Your Hand”, el icónico éxito de 1963 que desató la “Beatlemanía” en los Estados Unidos.

La actuación se produjo poco después de que la madre de la novia, Andrea Swift, invitara formalmente a los asistentes a pasar al salón principal del Madison Square Garden, recinto que fue completamente blindado y transformado para la lujosa celebración.

El momento generó una ovación de pie por parte de los novios y de un selecto grupo de invitados. La elección del tema no fue casualidad; además de su letra romántica, “I Want to Hold Your Hand” fue el primer número uno de The Beatles en el chart Billboard Hot 100 de EE. UU.

Curiosamente, la última vez que la banda británica tocó esta canción en vivo en Nueva York fue en septiembre de 1964. Sesenta y dos años después, McCartney revivió el histórico himno en la misma ciudad para honrar a su amiga.

La relación entre Taylor Swift y Paul McCartney es estrecha y de mutua admiración desde hace años; ambos compartieron una recordada portada de la revista Rolling Stone en 2020. Pero McCartney no fue la única realeza del rock en presentarse; la emblemática vocalista de Fleetwood Mac, Stevie Nicks, también tomó el micrófono en una noche donde la música fue el hilo conductor.

Con un oficiante de lujo como el actor Adam Sandler, y un desfile de estrellas que algunos describieron como “más grande que la Gala del Met”, el regalo musical de Paul McCartney quedará grabado como el broche de oro de una unión que ya es leyenda en la cultura pop.

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