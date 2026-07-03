Blake Lively, la gran ausente en la boda de Taylor Swift tras la ruptura de su amistad

Mientras el corazón de Nueva York se prepara para recibir a un millar de celebridades con motivo del enlace matrimonial de Taylor Swift y Travis Kelce en el Madison Square Garden, una de las interrogantes más mencionadas ha obtenido respuesta: Blake Lively y su esposo Ryan Reynolds no asistirán a la celebración.

De acuerdo con imágenes e información difundida por el portal TMZ, la pareja ha decidido escapar del bullicio de la ciudad a un entorno más calmado y familiar, lo que apunta a que la ruptura de su amistad con la ganadora del Grammy es definitiva.

El destino en cuestión fue una granja local de Lake Placid, Nueva York, para apoyar a su hija Betty en un concurso de equitación que tuvo lugar el jueves 2 de julio.

“La salida familiar se produce mientras Taylor y Travis se encuentran rodeados de familiares cercanos y de sus amigos íntimos actuales, a unas cuatro horas y media de distancia, en la ciudad de Nueva York”, destacó la publicación.

Las postales que ganaron relevancia en redes sociales muestran a Blake Lively y Ryan Reynolds de lo más sonrientes en el evento deportivo en el que su hija obtuvo el segundo lugar, así lo informa el portal estadounidense.

Aunado a este avistamiento, hace unos días se reportó que Blake Lively no fue invitada a las celebraciones de la boda de Taylor y Travis, lo que echó leña al fuego de las especulaciones sobre el fin de su relación de amistad.

Y es que de cara al enlace matrimonial de los famosos, la cantante multipremiada ha retomado su cercanía con algunas personalidades con las que había dejado de ser vista durante los últimos años, incluyendo a la modelo Karlie Kloss.

El fin de una amistad

El distanciamiento entre Lively y Swift se remonta a la intensa batalla legal y mediática de la actriz con el actor y director Justin Baldoni. El conflicto escaló cuando la esposa de Reynolds involucró el nombre de la compositora y se refirió a ella como “uno de sus dragones que la protegería”.

Medios señalan que este discurso incomodó a Swift y la expuso a una controversia de la que decidió mantenerse al margen alejándose de Lively.

“Taylor se sintió frustrada tras verse involucrada en la batalla legal de Blake con Justin Baldoni, al sentir que la habían arrastrado innecesariamente a la disputa”, declaró una fuente cercana a TMZ.

Pese a que la intérprete de “Lover” fue citada para declarar en el caso, luego se informó que la solicitud había sido retirada. Con ello, las especulaciones sobre una fractura en su lazo de amistad con Lively comenzaron a tomar fuerza.

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