¿Por qué Taylor Swift no tuvo damas de honor en su boda con Travis Kelce?

La boda entre Taylor Swift y Travis Kelce, celebrada este viernes 3 de julio en el Madison Square Garden de Nueva York, no solo paralizó el corazón de la Gran Manzana, sino que también redefinió las reglas de los enlaces de las celebridades. Entre los detalles más comentados del considerado “evento del siglo” destaca una sorpresiva ausencia: la cantante decidió no tener damas de honor en su cortejo nupcial.

De acuerdo con la información confirmada por la revista People a través de un comunicado emitido por la publicista de la cantante, Tree Paine, la pareja optó por romper con las costumbres estadounidenses al prescindir por completo de damas de honor (bridesmaids) y de una extensa comitiva de padrinos de boda (groomsmen).

En su lugar, los novios prefirieron otorgar todo el protagonismo del altar a sus respectivos hermanos. Taylor Swift estuvo acompañada en todo momento por su hermano menor, Austin Swift, quien asumió el emotivo rol de “hombre de honor” (Man of Honor).

Por su parte, la estrella de los Kansas City Chiefs contó con el apoyo incondicional de su hermano mayor, el exjugador de la NFL y actual figura de los medios de comunicación Jason Kelce, quien ejerció como el padrino principal (Best Man).

Fuentes señalan a la revista People que la decisión de la intérprete de prescindir de un séquito tradicional respondió a una estrategia: evitar la presión de tener que elegir solo a unas pocas personas de su famoso y numeroso grupo de amigas íntimas, que incluye a modelos, actrices y cantantes.

Al centrar los roles principales exclusivamente en sus familiares, la pareja logró blindar la ceremonia de cualquier polémica mediática o sentimiento de exclusión entre sus allegados.

El enlace, oficiado con un toque de humor y calidez por el actor y comediante Adam Sandler —amigo cercano de la pareja—, reunió a una constelación de estrellas de Hollywood y del deporte internacional en las gradas. Figuras de la talla de Gigi Hadid, Bradley Cooper, Karlie Kloss y compañeros de equipo de Kelce presenciaron los votos luciendo de gala, pero disfrutando de la velada libres de las obligaciones del estricto protocolo nupcial.

Para la ocasión, los recién casados lucieron trajes personalizados de Christian Dior Haute Couture, diseñados por Jonathan Anderson, complementados con zapatos hechos a la medida por Christian Louboutin.

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