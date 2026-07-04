Lo que nadie vio en la boda de Taylor Swift y Travis Kelce, según el CEO de AMC

Cada vez son más los detalles que se revelan sobre la boda de Taylor Swift y Travis Kelce a viva voz de quienes acudieron a la lujosa ceremonia celebrada en el Madison Square Garden. En esta ocasión fue turno de Adam Aron, CEO de AMC (American Movie Classics), de romper el silencio sobre lo que aconteció a puerta cerrada dentro del emblemático recinto en Nueva York.

Por medio de su cuenta oficial de X, el ejecutivo de telecomunicaciones se dio a la tarea de dar una mirada inédita al enlace matrimonial de la ganadora del Grammy y el jugador de la NFL.

Aron comenzó su extenso mensaje en redes diciéndose honrado de haber formado parte de esta unión tan especial: “Habiendo estado en la órbita de Taylor Swift desde que AMC llevó por primera vez su Eras Tour a los cines de todo el mundo en 2023, y con la sede de AMC irónicamente ubicada en Kansas City, hogar de los Chiefs, supe desde temprano que se trataba de un verdadero romance. Esta noche, comenzó una nueva era en esa historia romántica“, comenzó su escrito.

De acuerdo con el CEO de AMC, la atmósfera del recinto destilaba romanticismo: “No parecía el Madison Square Garden. Inmediatamente al entrar, todo… pisos, paredes, techos… estaba cubierto en tonos durazno y blanco”, detalló.

Uno de los detalles más conmovedores, según las palabras del empresario, fue una exhibición de fotografías protagonizadas por Taylor y Travis en cada etapa de sus vidas, desde que tenían un año hasta la adolescencia y su etapa actual.

“Dicen que había alrededor de mil asistentes, pero sorprendentemente, todo se sentía íntimo y pequeño. Todo estaba cerca”, continuó en su relato.

Sobre la feliz pareja, Adam Aron aseguró que ambos lucieron despampanantes mientras pronunciaban sus votos: Travis con un esmoquin blanco y Taylor con un “impresionante vestido de novia blanco con una larga cola de velo”.

“Cada uno habló de cómo se conocieron, por qué quieren estar juntos por toda la eternidad, las promesas que hicieron al unir a sus dos queridas familias (los Kelce y los Swift) como una sola, y comprometerse con su nueva vida en común”, añadió.

Una fiesta fuera de serie

Asimismo, el magnate se pronunció sobre el festejo que siguió a la emotiva ceremonia. Esta habría destacado por ser ambientado como un “Jardín Secreto” con árboles iluminados de cinco pisos de altura.

“Ojalá todos hubieran podido estar ahí conmigo, para presenciar una alegría real, pura y verdadera”, precisó el empresario.

Para finalizar, Adam Aron celebró que más allá de los lujos y la exclusividad del evento, Swift y Kelce extendieron su felicidad a causas benéficas: “Esta boda no fue barata, pero para su enorme mérito, Taylor y Travis donaron 26 MILLONES DE DÓLARES este mismo fin de semana a organizaciones benéficas en todo el país, compartiendo su alegría al ayudar de una manera digna de superestrellas a quienes realmente lo necesitan”, incluyó.

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