Dior, Christian Louboutin y Cartier: así fue el lujoso look nupcial de Taylor Swift

A solo unas horas de confirmarse que Taylor Swift y Travis Kelce son oficialmente marido y mujer, han salido a la luz nuevos detalles sobre la lujosa celebración que protagonizaron en el Madison Square Garden, incluyendo el elegante look nupcial que la cantante portó para su día especial.

Tan pronto como el mensaje “JUST&T MARRIED!” apareció en las pantallas del emblemático recinto ubicado Manhattan, la publicista de la ganadora del Grammy, Tree Paine, lanzó un comunicado en el que brindó una descripción inédita sobre el vestido de novia que portó la estrella.

De acuerdo con el escrito, los looks de la ceremonia de boda de la novia y el novio fueron creados por la casa de moda Dior Haute Couture, basándose en diseños exclusivos de Jonathan Anderson, director creativo de las colecciones femeninas, masculinas.

“Este es el primer vestido de novia de alta costura del diseñador para una celebridad de renombre mundial”, se detalló.

El lujo y exclusividad se mantuvieron presentes en cada detalle de los atuendos, pues los zapatos de Travis Kelce y Taylor Swift fueron hechos a medida por Christian Louboutin, mientras que la novia llevó joyería de Cartier.

Una ceremonia emotiva y cargada de unión familiar

Además de regalar una mirada inédita a los looks de los recién casados, el escrito desmintió a quienes habrían afirmado que Swift contaría con un grupo de damas de honor liderado por Selena Gomez.

“Taylor y Travis no tuvieron damas de honor ni padrinos. En su lugar, el hermano de ella, Austin Swift, fungió como “dama de honor” de Taylor, y Jason Kelce fue el padrino de Travis”, describe el mensaje de prensa.

Asimismo, trascendió que el encargado de pronunciar a los enamorados como ‘marido y mujer’ fue nada más y nada menos que el actor Adam Sandler, garantizando una ceremonia divertida y fluida para los mil invitados.

Aunque para muchos esta decisión fue una sorpresa, la elección no fue casualidad, pues Adam Sandler mantiene una amistad estrecha con Kelce tras compartir pantalla en la secuela de “Happy Gilmore”. Esto además de haber expresado públicamente su admiración por Swift en más de una ocasión.

Además de Sandler, la ceremonia y celebración contaron con la presencia de cientos de famosos, incluyendo a Ed Sheeran, Bradley Cooper, Zoë Kravitz, Jack Antonoff, Gigi Hadid, Dakota Johnson, Ethan Hawke, Jason Sudeikis, Hugh Grant y Camila Cabello, por mencionar a algunos.

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