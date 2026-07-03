¡Adam Sandler oficia la boda de Taylor Swift y Travis Kelce en el Madison Square Garden!

La espera terminó. En una noche que quedará grabada en la memoria de la cultura pop, Taylor Swift y Travis Kelce sellaron su amor en el Madison Square Garden de Nueva York, en una ceremonia tan extraordinaria como la propia pareja. El encargado de unir sus vidas fue nada menos que Adam Sandler, amigo cercano de ambos, quien ofició un evento que combinó la más alta costura, un despliegue de estrellas sin precedentes y un toque de intimidad familiar.

¿Qué más se sabe de la ceremonia?

La noticia, confirmada por la representante de Swift, Tree Paine, a través de un comunicado de prensa, despejó días de intensas especulaciones mediáticas. Dicho comunicado fue obtenido por Variety minutos después del anuncio oficial del matrimonio y señala que el evento, celebrado el 3 de julio de 2026, reunió a cerca de mil invitados.

A pesar de la magnitud, la pareja rompió con las tradiciones convencionales: la novia no tuvo damas de honor, sino que su hermano, Austin Swift, ejerció como “Man of Honor”, mientras que el hermano del deportista, Jason Kelce, fue el padrino (Best Man).

El emblemático recinto neoyorquino se vistió de gala para la ocasión. Al finalizar la ceremonia, las pantallas exteriores del Madison Square Garden se iluminaron con un mensaje que confirmaba el evento: “JUST&T MARRIED”.

Un cartel de “Recién casados” se exhibe en el Madison Square Garden durante la boda entre la cantante Taylor Swift y el jugador de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL), Travis Kelce, el viernes 3 de julio de 2026, en Nueva York.

Crédito: Foto AP/Ryan Murphy.

Un detalle que refleja la obsesión de la pareja por el control de la información fue el formato de las invitaciones digitales, que incluían marcas de agua y acuerdos de confidencialidad, según reveló Variety.

Fue el propio comunicado de prensa el que confirmó que Adam Sandler ofició la ceremonia nupcial. Según el texto difundido: “Taylor y Travis no tuvieron damas de honor ni padrinos. En su lugar, su hermano Austin Swift fue el padrino de Taylor y Jason Kelce el padrino de Travis. La ceremonia unió a ambas familias y fue oficiada por su amigo Adam Sandler”.

La elección del actor y comediante no fue casualidad: Sandler, quien compartió pantalla con Kelce en la secuela de “Happy Gilmore” y ha expresado públicamente su admiración por Swift; fue el anfitrión perfecto para liderar una ceremonia que congregó a lo más granado de Hollywood y la industria musical.

Alta costura de la mano de Dior

La moda fue uno de los grandes protagonistas de la noche, como era de esperar. En el comunicado oficial se reveló que los looks nupciales fueron creados por la firma Christian Dior Alta Costura, diseñados por Jonathan Anderson, director creativo de las colecciones de mujer, hombre y alta costura de Dior. “Este es el primer vestido de novia de alta costura que el diseñador crea para una celebridad de renombre mundial”, destacaba el comunicado, subrayando la naturaleza histórica del diseño. Los zapatos, hechos a medida, llevaban la firma de Christian Louboutin, y la novia complementó su atuendo con joyas de Cartier.

La lista de invitados fue un reflejo del estatus de la pareja. La ceremonia congregó a un elenco de celebridades que incluyó a Ed Sheeran, Bradley Cooper, Zoë Kravitz, Jack Antonoff, Gigi Hadid, Dakota Johnson, Ethan Hawke, Jason Sudeikis, Hugh Grant y Camila Cabello.

La lista se completaba con nombres de gran peso en la industria, como los directores ejecutivos de grandes estudios y discográficas, entre ellos Bob Iger y Lucian Grainge, así como el histórico promotor de gira de Swift, Louie Messina, además de Adam Aron, CEO de AMC Theatres, Steven Spielberg, Dana Walden y Monte y Avery Lipman, fundadores de Republic Records.

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