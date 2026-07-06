¿Habrá un documental sobre la boda de Taylor Swift y Travis Kelce?

Durante su multitudinaria boda en el Madison Square Garden de Nueva, de Taylor Swift y Travis Kelce manejó los preparativos bajo un estricto acuerdo de confidencialidad que obligó a los mil asistentes a guardar sus teléfonos móviles. Sin embargo, un detalle no pasó desapercibido para los fanáticos: la presencia de un equipo de filmación profesional en el recinto, lo que generó fuertes rumores sobre el lanzamiento de un próximo documental sobre el enlace.

De acuerdo con reportes de medios como TMZ y Daily Mail, camiones cargados con cámaras de alta gama, equipos de sonido y estructuras de producción audiovisual arribaron al Madison Square Garden desde los días previos a la ceremonia. Además, se detectaron avisos legales en los accesos advirtiendo a los presentes que su voz e imagen podrían ser capturadas para un proyecto audiovisual en desarrollo.

Fuentes de la industria revelaron que Swift rechazó ofertas de distribución de las principales plataformas de streaming, las cuales alcanzaban decenas de millones de dólares. En su lugar, la intérprete decidió financiar y coordinar la filmación de manera independiente.

“No se trata de una cuestión de privacidad, sino de control”, aseguró un informante cercano a la producción a medios especializados. La estrella del pop busca poseer la totalidad del metraje, supervisar el montaje final y decidir de forma autónoma cómo, cuándo y a través de qué medios se difundirá la historia de su matrimonio.

Este enfoque no es nuevo para Swift, quien ya ha autoproducido exitosos proyectos visuales, incluyendo el documental de su aclamada gira mundial “The Eras Tour”.

De confirmarse la película de la boda, el público finalmente tendría acceso exclusivo a los momentos más íntimos de la velada, tales como los votos de 20 minutos que conmovieron a los novios, la dirección ceremonial a cargo del actor Adam Sandler, el recital privado de Stevie Nicks y la sofisticada ambientación inspirada en un jardín de ensueño.

Seguir leyendo:

· ¿Cuál fue la canción que interpretó Paul McCartney en la boda de Taylor Swift y Travis Kelce?

· ¿Cómo será la luna de miel de Taylor Swift y Travis Kelce?

· ¿Por qué Taylor Swift no tuvo damas de honor en su boda con Travis Kelce?