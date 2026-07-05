¿Cómo será la luna de miel de Taylor Swift y Travis Kelce?

Luego de haber protagonizado la boda del año el pasado viernes 3 de julio en un blindado Madison Square Garden, Taylor Swift y Travis Kelce ya tienen listo el ambicioso itinerario de su luna de miel.

Según revelaron fuentes cercanas a la pareja a The Sun, los recién casados se embarcarán en una travesía que los llevará a recorrer cuatro continentes antes de que el jugador de los Kansas City Chiefs deba regresar a los exigentes entrenamientos de la NFL.

De acuerdo con reportes británicos, los destinos seleccionados para esta romántica aventura incluyen exclusivas paradas en el Caribe, Europa, Asia y Oceanía. “Llevan semanas planeando esto y ya informaron a amigos y familiares que estarán completamente ‘desconectados’ durante ese tiempo”, aseguró una fuente cercana al entorno de las celebridades.

Salvo que acontezca una emergencia de fuerza mayor, ambos decidieron limitar de manera estricta cualquier tipo de comunicación con el exterior.

La etapa europea del viaje genera una especial expectativa en la pareja. Informantes detallaron que Taylor Swift posee un profundo afecto por esa región del mundo debido a visitas previas, y Travis Kelce se encuentra sumamente emocionado de explorar dichos paisajes junto a ella en su nuevo rol de esposos.

Un detalle llamativo que ha trascendido a la prensa es que toda la luna de miel será grabada de forma privada, aunque todavía no se ha confirmado si dicho material audiovisual será compartido con el público en el futuro o si se mantendrá bajo estricto secreto familiar.

Este viaje corona una historia de amor que comenzó en el verano de 2023, cuando Kelce intentó entregarle a la cantante una pulsera de la amistad con su número telefónico. Con esta espectacular travesía intercontinental, la autora de “The Life of a Showgirl” y el deportista reafirman que no escatiman en recursos para celebrar su unión.

Seguir leyendo:

· Lo que nadie vio en la boda de Taylor Swift y Travis Kelce, según el CEO de AMC

· Blake Lively, la gran ausente en la boda de Taylor Swift tras la ruptura de su amistad

· Boda de Taylor Swift y Travis Kelce: Una celebración con invitados de lujo en el Madison Square Garden