Harry Styles y su guiño a la boda de Taylor Swift en el Madison Square Garden

En medio del fervor de su exitosa residencia de conciertos en el Madison Square Garden, Harry Styles protagonizó uno de los momentos más comentados del fin de semana. El intérprete británico sorprendió al público con una sutil e ingeniosa referencia al reciente matrimonio de su exnovia, Taylor Swift, con el jugador de la NFL Travis Kelce, quienes se casaron el pasado 3 de julio en ese mismo emblemático escenario neoyorquino.

Al cierre de su presentación del sábado, Styles se dirigió a la multitud para alabar la sede que alberga su serie de 30 conciertos. “¡Estamos en el Madison Square Garden, hogar de los campeones del mundo, los New York Knicks!”, proclamó entre vítores.

Acto seguido, y con la sonrisa que lo caracteriza, añadió: “Y aquí también hacen bodas”, desatando la ovación e histeria de miles de fanáticos presentes.

La alusión directa no pasó desapercibida. La boda de la estrella del pop y el deportista fue un evento privado pero repleto de figuras de alto perfil, como Selena Gomez, Bradley Cooper, Jack Antonoff y la actriz Zoë Kravitz, actual pareja de Styles.

Aunque el exintegrante de One Direction fue invitado a la ceremonia, sus propios compromisos de gira le impidieron asistir. Aun así, el británico ya había tenido un gesto hacia el enlace el mismo 3 de julio durante su show en el estadio de Wembley, en Londres, donde interpretó “Two Ghosts”, tema ampliamente vinculado por los seguidores con su historia con Swift.

El romance entre ambos cantantes, ocurrido entre finales de 2012 y principios de 2013, dejó una huella en la cultura pop y sirvió de inspiración para éxitos como “Style”, del álbum “1989”. A más de una década de aquel noviazgo, el gesto cordial de Styles demuestra la madurez con la que ambos artistas manejan su pasado en común.

El espectáculo del sábado forma parte del tramo estadounidense de su gira “Together, Together”, la cual tiene al recinto neoyorquino como su única parada en el país y donde el artista ha aprovechado para rendir tributo a grandes íconos musicales.

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